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Глава Ингушетии отреагировал на теракты в Севастополе и в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
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21:15 23.06.2024 (обновлено: 21:23 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/terakty-1954919705.html
Глава Ингушетии отреагировал на теракты в Севастополе и в Дагестане
Глава Ингушетии отреагировал на теракты в Севастополе и в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
Глава Ингушетии отреагировал на теракты в Севастополе и в Дагестане
Теракты в Севастополе и Дагестане - это звенья одной цепи, враги пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны, считает глава Ингушетии Махмуд-Али... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:15
2024-06-23T21:23
происшествия
севастополь
дербент
махачкала
махмуд-али калиматов
русская православная церковь
вооруженные силы украины
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НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Теракты в Севастополе и Дагестане - это звенья одной цепи, враги пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Не успели мы оправиться от печальных новостей из Севастополя, как пришли другие горькие известия. В Дагестане совершено сразу два нападения в городах Дербент и Махачкала... Жестоко убиты священнослужитель и его охранник. Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у бандитов. Уверен, что все эти события - звенья одной цепи. Наши враги прикладывают максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Но у них ничего не получится", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и семьям погибших. "Искренне скорбим и желаем выздоровления пострадавшим. Ингушетия вместе с вами в этой трудной ситуации. Уверен, бандиты не уйдут от справедливого наказания", - подчеркнул глава Ингушетии. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен режим контртеррористической операции. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека.
https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html
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севастополь
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происшествия, севастополь, дербент, махачкала, махмуд-али калиматов, русская православная церковь, вооруженные силы украины
Происшествия, Севастополь, Дербент, Махачкала, Махмуд-Али Калиматов, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины
Глава Ингушетии отреагировал на теракты в Севастополе и в Дагестане

Глава Ингушетии назвал теракты в Севастополе и Дагестане звеньями одной цепи

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Теракты в Севастополе и Дагестане - это звенья одной цепи, враги пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Не успели мы оправиться от печальных новостей из Севастополя, как пришли другие горькие известия. В Дагестане совершено сразу два нападения в городах Дербент и Махачкала... Жестоко убиты священнослужитель и его охранник. Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у бандитов. Уверен, что все эти события - звенья одной цепи. Наши враги прикладывают максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Но у них ничего не получится", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
"Пора". На Западе обратились к американцам после удара ВСУ по Севастополю
Вчера, 20:34
Он выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и семьям погибших.
"Искренне скорбим и желаем выздоровления пострадавшим. Ингушетия вместе с вами в этой трудной ситуации. Уверен, бандиты не уйдут от справедливого наказания", - подчеркнул глава Ингушетии.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен режим контртеррористической операции.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека.
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ПроисшествияСевастопольДербентМахачкалаМахмуд-Али КалиматовРусская православная церковьВооруженные силы Украины
 
 
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