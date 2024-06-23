Глава Ингушетии отреагировал на теракты в Севастополе и в Дагестане
Глава Ингушетии назвал теракты в Севастополе и Дагестане звеньями одной цепи
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Теракты в Севастополе и Дагестане - это звенья одной цепи, враги пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Не успели мы оправиться от печальных новостей из Севастополя, как пришли другие горькие известия. В Дагестане совершено сразу два нападения в городах Дербент и Махачкала... Жестоко убиты священнослужитель и его охранник. Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у бандитов. Уверен, что все эти события - звенья одной цепи. Наши враги прикладывают максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Но у них ничего не получится", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и семьям погибших.
"Искренне скорбим и желаем выздоровления пострадавшим. Ингушетия вместе с вами в этой трудной ситуации. Уверен, бандиты не уйдут от справедливого наказания", - подчеркнул глава Ингушетии.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". Позднее РИА Новости сообщили в МВД региона, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен режим контртеррористической операции.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека.