https://ria.ru/20240623/terakty-1954912121.html

За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме

За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.06.2024

За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме

За терактом в Республике Дагестан стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, считает депутат ГД от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:32

2024-06-23T20:32

2024-06-23T20:59

россия

украина

дербент

владимир путин

нато

госдума рф

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения во франции

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За терактом в Республике Дагестан стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, считает депутат ГД от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". "Я, как сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (согласно видению противника - ред.) ситуацию надо раскачать внутри нашей страны", - сказал он в эфире "Россия-24". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.

https://ria.ru/20240623/dela-1954907642.html

россия

украина

дербент

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россия, украина, дербент, владимир путин, нато, госдума рф, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения во франции