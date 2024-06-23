https://ria.ru/20240623/terakty-1954912121.html
За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме
За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.06.2024
За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме
За терактом в Республике Дагестан стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, считает депутат ГД от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:32
2024-06-23T20:32
2024-06-23T20:59
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За терактом в Республике Дагестан стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, считает депутат ГД от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". "Я, как сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (согласно видению противника - ред.) ситуацию надо раскачать внутри нашей страны", - сказал он в эфире "Россия-24". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
https://ria.ru/20240623/dela-1954907642.html
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россия, украина, дербент, владимир путин, нато, госдума рф, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения во франции
Россия, Украина, Дербент, Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения во Франции
За терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и НАТО, заявили в Госдуме
Депутат Гаджиев: за терактом в Дагестане стоят спецслужбы Украины и стран НАТО