Рейтинг@Mail.ru
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем - РИА Новости, 23.06.2024
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем
Китай может вернуть контроль над Тайванем с помощью "карантина", не сделав при этом "ни единого выстрела", пишет CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T01:10
2024-06-23T01:10
в мире
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144501/15/1445011590_0:180:2401:1530_1920x0_80_0_0_5fe949b4504b4e3c5f37ff5a10401af6.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Китай может вернуть контроль над Тайванем с помощью "карантина", не сделав при этом "ни единого выстрела", пишет CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).Американские аналитики в течение долгого времени считают ключевыми два варианта возможных действий КНР: полномасштабное вторжение или военная блокада, однако в CSIS заявляют о третьем возможном пути, который они называют "карантином".Как утверждают аналитики Центра, Береговая охрана Китая и другие полицейские службы безопасности на море могут инициировать "полный или частичный карантин" на Тайване, ограничив доступ в порты острова, что перекроет жизненно важные поставки.Береговая охрана Китая, как большинство других подобных служб в мире, считается правоохранительным органом, поэтому она может останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках "так называемого карантина"."Карантин (является. – ред.) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер", — говорится в докладе.В этом случае Вашингтон окажется в затруднительном положении, заявляет CSIS. В случае, если американские военные корабли или самолеты вмешаются в подобную операцию Береговой охраны Китая, то США могут рассматриваться как инициатор военных действий, указали аналитики.Как ранее заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет всесторонне усиливать боевую подготовку, решительно разбивать все попытки сепаратистских сил организовать "независимость Тайваня". По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, США должны прекратить вооружать власти острова и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html
https://ria.ru/20240622/tayvan-1954660918.html
https://ria.ru/20240621/kitay-1954473968.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144501/15/1445011590_0:0:2117:1588_1920x0_80_0_0_d8952bdf245a4c7eeccda0fe3820f30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, США, Народно-освободительная армия Китая
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем

CSIS: Китай может вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела

© AP Photo / Japan Coast GuardКорабль береговой охраны Китая
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Japan Coast Guard
Корабль береговой охраны Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Китай может вернуть контроль над Тайванем с помощью "карантина", не сделав при этом "ни единого выстрела", пишет CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Американские аналитики в течение долгого времени считают ключевыми два варианта возможных действий КНР: полномасштабное вторжение или военная блокада, однако в CSIS заявляют о третьем возможном пути, который они называют "карантином".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
СМИ: Си Цзиньпин сообщал о попытке США спровоцировать атаку КНР на Тайвань
16 июня, 05:52
Как утверждают аналитики Центра, Береговая охрана Китая и другие полицейские службы безопасности на море могут инициировать "полный или частичный карантин" на Тайване, ограничив доступ в порты острова, что перекроет жизненно важные поставки.
Береговая охрана Китая, как большинство других подобных служб в мире, считается правоохранительным органом, поэтому она может останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках "так называемого карантина".
"Карантин (является. – ред.) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер", — говорится в докладе.
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Тайвань отследил 41 воздушное судно китайской армии вблизи острова
Вчера, 06:46
В этом случае Вашингтон окажется в затруднительном положении, заявляет CSIS. В случае, если американские военные корабли или самолеты вмешаются в подобную операцию Береговой охраны Китая, то США могут рассматриваться как инициатор военных действий, указали аналитики.
Как ранее заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет всесторонне усиливать боевую подготовку, решительно разбивать все попытки сепаратистских сил организовать "независимость Тайваня". По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, США должны прекратить вооружать власти острова и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Китай ввел санкции против американской компаний Lockheed Martin
21 июня, 12:10
 
В миреКитайТайваньСШАНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала