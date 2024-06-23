https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html

"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем

"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем - РИА Новости, 23.06.2024

"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем

Китай может вернуть контроль над Тайванем с помощью "карантина", не сделав при этом "ни единого выстрела", пишет CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T01:10

2024-06-23T01:10

2024-06-23T01:10

в мире

китай

тайвань

сша

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Китай может вернуть контроль над Тайванем с помощью "карантина", не сделав при этом "ни единого выстрела", пишет CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).Американские аналитики в течение долгого времени считают ключевыми два варианта возможных действий КНР: полномасштабное вторжение или военная блокада, однако в CSIS заявляют о третьем возможном пути, который они называют "карантином".Как утверждают аналитики Центра, Береговая охрана Китая и другие полицейские службы безопасности на море могут инициировать "полный или частичный карантин" на Тайване, ограничив доступ в порты острова, что перекроет жизненно важные поставки.Береговая охрана Китая, как большинство других подобных служб в мире, считается правоохранительным органом, поэтому она может останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках "так называемого карантина"."Карантин (является. – ред.) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер", — говорится в докладе.В этом случае Вашингтон окажется в затруднительном положении, заявляет CSIS. В случае, если американские военные корабли или самолеты вмешаются в подобную операцию Береговой охраны Китая, то США могут рассматриваться как инициатор военных действий, указали аналитики.Как ранее заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет всесторонне усиливать боевую подготовку, решительно разбивать все попытки сепаратистских сил организовать "независимость Тайваня". По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, США должны прекратить вооружать власти острова и подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20240616/tayvan-1953193475.html

https://ria.ru/20240622/tayvan-1954660918.html

https://ria.ru/20240621/kitay-1954473968.html

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в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая