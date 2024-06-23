Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул" - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/tarify-1954801806.html
Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул"
Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул" - РИА Новости, 23.06.2024
Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул"
После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству “Прайм"... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T02:17
2024-06-23T02:17
жкх
государственный университет управления
тарифы
общество
недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887341532_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_740df89a2aa4e8fedc0dbbcc08ffaef5.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.&quot;Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. И их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев&quot;, — отметила она.Однако с точки зрения ресурсоснабжающих организаций без такого роста не обойтись. Ведь за полтора года при существующем уровне инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать. При текущем уровне износа фондов дальнейшее промедление с ростом тарифов приведет к снижению инвестиций, а значит, прекращению ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры.Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи, а меньше прочего — электроэнергия при одноставочном тарифе. В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4-5 процентов, заключила Казанцева.
https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887341532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ac57a0583ed969f00f5d5ef7d870af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, государственный университет управления, тарифы, общество, недвижимость
ЖКХ, Государственный университет управления, Тарифы, Общество, Недвижимость
Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул"

Доцент Казанцева: тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
«

"Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. И их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев", — отметила она.

Однако с точки зрения ресурсоснабжающих организаций без такого роста не обойтись. Ведь за полтора года при существующем уровне инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать. При текущем уровне износа фондов дальнейшее промедление с ростом тарифов приведет к снижению инвестиций, а значит, прекращению ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры.
Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи, а меньше прочего — электроэнергия при одноставочном тарифе. В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4-5 процентов, заключила Казанцева.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
16 июня, 02:17
 
ЖКХГосударственный университет управленияТарифыОбществоНедвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала