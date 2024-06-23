https://ria.ru/20240623/tarify-1954801806.html

Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул"

Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул" - РИА Новости, 23.06.2024

Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих "каникул"

После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству “Прайм"... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T02:17

2024-06-23T02:17

2024-06-23T02:17

жкх

государственный университет управления

тарифы

общество

недвижимость

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева."Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. И их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев", — отметила она.Однако с точки зрения ресурсоснабжающих организаций без такого роста не обойтись. Ведь за полтора года при существующем уровне инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать. При текущем уровне износа фондов дальнейшее промедление с ростом тарифов приведет к снижению инвестиций, а значит, прекращению ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры.Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи, а меньше прочего — электроэнергия при одноставочном тарифе. В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4-5 процентов, заключила Казанцева.

https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html

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жкх, государственный университет управления, тарифы, общество, недвижимость