https://ria.ru/20240623/strelba-1954809748.html

СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек

СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек

Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T06:20

2024-06-23T06:20

2024-06-23T06:22

в мире

арканзас

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию штата. В пятницу полиция сообщала о двух погибших и восьми пострадавших в ходе стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс. Сообщалось, что среди пострадавших один полицейский. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу. "Четыре человека погибли и девять получили ранения в ходе массовой стрельбы в пятницу", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что среди пострадавших двое полицейских, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240616/strelba-1953189531.html

арканзас

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в мире, арканзас