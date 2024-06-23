Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 23.06.2024 (обновлено: 06:22 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/strelba-1954809748.html
СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек
СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек
Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:20
2024-06-23T06:22
в мире
арканзас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1920x0_80_0_0_d1e7ed8a1059bb3aabb145c5f15c9c2c.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию штата. В пятницу полиция сообщала о двух погибших и восьми пострадавших в ходе стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс. Сообщалось, что среди пострадавших один полицейский. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу. "Четыре человека погибли и девять получили ранения в ходе массовой стрельбы в пятницу", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что среди пострадавших двое полицейских, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240616/strelba-1953189531.html
арканзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_84:0:2344:1695_1920x0_80_0_0_9032e3af480f2eabe3c6a0aeefa05673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арканзас
В мире, Арканзас
СМИ: число погибших при стрельбе в Арканзасе возросло до четырех человек

CBS: число жертв стрельбы в Арканзасе возросло до четырех, девять ранены

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи, США
Автомобиль скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще девять человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.
В пятницу полиция сообщала о двух погибших и восьми пострадавших в ходе стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс. Сообщалось, что среди пострадавших один полицейский. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
При стрельбе в Мичигане пострадали не менее девяти человек, сообщили СМИ
16 июня, 03:42
"Четыре человека погибли и девять получили ранения в ходе массовой стрельбы в пятницу", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что среди пострадавших двое полицейских, их жизни ничего не угрожает.
 
В миреАрканзас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала