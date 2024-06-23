https://ria.ru/20240623/stavropole-1954930567.html

На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024

На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:01

2024-06-23T23:01

2024-06-23T23:01

происшествия

ставропольский край

россия

дербент

владимир владимиров

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ПЯТИГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае спокойная, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. "Обстановка в Ставропольском крае спокойная. С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", – написал Владимиров в своем Telegram-канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html

ставропольский край

россия

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставропольский край, россия, дербент, владимир владимиров, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале