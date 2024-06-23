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На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
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23:01 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/stavropole-1954930567.html
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:01
2024-06-23T23:01
происшествия
ставропольский край
россия
дербент
владимир владимиров
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ПЯТИГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае спокойная, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. "Обстановка в Ставропольском крае спокойная. С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", – написал Владимиров в своем Telegram-канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, россия, дербент, владимир владимиров, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Дербент, Владимир Владимиров, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

Губернатор Владимиров: на Ставрополье принимают дополнительные меры безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пятигорск
Город Пятигорск - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЯТИГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае спокойная, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
«
"Обстановка в Ставропольском крае спокойная. С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
Вчера, 20:30
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияДербентВладимир ВладимировРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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