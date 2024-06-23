https://ria.ru/20240623/stavropole-1954930567.html
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане - РИА Новости, 23.06.2024
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:01
2024-06-23T23:01
2024-06-23T23:01
происшествия
ставропольский край
россия
дербент
владимир владимиров
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ПЯТИГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности принимаются на территории Ставропольского края в связи с терактом в Дагестане, на фоне происшествия обстановка в крае спокойная, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. "Обстановка в Ставропольском крае спокойная. С учетом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе", – написал Владимиров в своем Telegram-канале. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставропольский край, россия, дербент, владимир владимиров, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Дербент, Владимир Владимиров, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
На Ставрополье усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
Губернатор Владимиров: на Ставрополье принимают дополнительные меры безопасности