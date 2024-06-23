https://ria.ru/20240623/ssha-1954806377.html

Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда

Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда - РИА Новости, 23.06.2024

Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда

В американской столице, городе Вашингтон, и окружающих ее штатах Мэриленд и Вирджиния 22 июня установилась самая жаркая погода за все время наблюдений,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T03:05

2024-06-23T03:05

2024-06-23T06:02

мэриленд

вашингтон (штат)

сша

рональд рейган

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. В американской столице, городе Вашингтон, и окружающих ее штатах Мэриленд и Вирджиния 22 июня установилась самая жаркая погода за все время наблюдений, свидетельствуют данные Национальной метеорологической службы США.Согласно опубликованным значениям, в субботу температура воздуха в аэропортах американской столицы достигла исторических максимумов. Столбики термометров в аэропорту имени Даллеса в штате Вирджиния поднялись до отметки 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градуса Цельсия)."Это бьет предыдущий дневной температурный рекорд на уровне 99 градусов по Фаренгейту, установленный в 1988 году", — указывается в сообщении. В аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд температура достигла 101 градуса по Фаренгейту (38,3 градуса Цельсия), что также побило рекорд 1988 года в 100 градусов. В аэропорту Рональда Рейгана в Вирджинии метеорологи зафиксировали отметку в 100 градусов, что оказалось всего на 1 градус ниже максимального исторического значения, зафиксированного там. Ожидается, что в воскресенье температура воздуха в столичном регионе и вблизи него увеличится еще сильнее и может достигнуть 108 градусов по Фаренгейту (42,2 градуса Цельсия).

https://ria.ru/20240622/zmei-1954704135.html

https://ria.ru/20240619/palomniki-1953847478.html

мэриленд

вашингтон (штат)

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мэриленд, вашингтон (штат), сша, рональд рейган, в мире