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Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда
Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда - РИА Новости, 23.06.2024
Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда
В американской столице, городе Вашингтон, и окружающих ее штатах Мэриленд и Вирджиния 22 июня установилась самая жаркая погода за все время наблюдений,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:05
2024-06-23T03:05
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. В американской столице, городе Вашингтон, и окружающих ее штатах Мэриленд и Вирджиния 22 июня установилась самая жаркая погода за все время наблюдений, свидетельствуют данные Национальной метеорологической службы США.Согласно опубликованным значениям, в субботу температура воздуха в аэропортах американской столицы достигла исторических максимумов. Столбики термометров в аэропорту имени Даллеса в штате Вирджиния поднялись до отметки 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градуса Цельсия)."Это бьет предыдущий дневной температурный рекорд на уровне 99 градусов по Фаренгейту, установленный в 1988 году", — указывается в сообщении. В аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд температура достигла 101 градуса по Фаренгейту (38,3 градуса Цельсия), что также побило рекорд 1988 года в 100 градусов. В аэропорту Рональда Рейгана в Вирджинии метеорологи зафиксировали отметку в 100 градусов, что оказалось всего на 1 градус ниже максимального исторического значения, зафиксированного там. Ожидается, что в воскресенье температура воздуха в столичном регионе и вблизи него увеличится еще сильнее и может достигнуть 108 градусов по Фаренгейту (42,2 градуса Цельсия).
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мэриленд, вашингтон (штат), сша, рональд рейган, в мире
Мэриленд, Вашингтон (штат), США, Рональд Рейган, В мире
Жара в столичном регионе США достигла исторического рекорда
Метеослужба США: жара в столичном регионе достигла своего исторического рекорда
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. В американской столице, городе Вашингтон, и окружающих ее штатах Мэриленд и Вирджиния 22 июня установилась самая жаркая погода за все время наблюдений, свидетельствуют данные Национальной метеорологической службы США.
Согласно опубликованным значениям, в субботу температура воздуха в аэропортах американской столицы достигла исторических максимумов. Столбики термометров в аэропорту имени Даллеса в штате Вирджиния поднялись до отметки 100 градусов по Фаренгейту (37,8 градуса Цельсия).
«
"Это бьет предыдущий дневной температурный рекорд на уровне 99 градусов по Фаренгейту, установленный в 1988 году", — указывается в сообщении.
В аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд температура достигла 101 градуса по Фаренгейту (38,3 градуса Цельсия), что также побило рекорд 1988 года в 100 градусов.
В аэропорту Рональда Рейгана
в Вирджинии метеорологи зафиксировали отметку в 100 градусов, что оказалось всего на 1 градус ниже максимального исторического значения, зафиксированного там.
Ожидается, что в воскресенье температура воздуха в столичном регионе и вблизи него увеличится еще сильнее и может достигнуть 108 градусов по Фаренгейту (42,2 градуса Цельсия).