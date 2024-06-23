https://ria.ru/20240623/ssha-1954805986.html

СМИ: США наказал ключевой союзник

СМИ: США наказал ключевой союзник - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ: США наказал ключевой союзник

Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого Джо Байден в свое время назвал... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T02:59

2024-06-23T02:59

2024-06-23T02:59

в мире

сша

саудовская аравия

джо байден

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого Джо Байден в свое время назвал "изгоем", такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.Как говорится в статье, глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада кардинально меняются."Можно сказать, что игроки по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше", — пишет Тутар.Одним из главных признаков этой новой эры является конец нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары, считает он. Как напоминает автор, во время предвыборной кампании 2020 года президент США Джо Байден оскорбил бин Салмана, назвав его "изгоем" и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги."Решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, назвавшему его "изгоем"", — резюмирует Тутар.Так называемое нефтедолларовое соглашение Саудовской Аравии и США, оформленное после нефтяного кризиса 1973 года, прекратило свое действие 9 июня.Соглашение предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. В свою очередь США обеспечивали королевству военную поддержку и защиту. Соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты, что оказало глубокое влияние на американскую экономику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240621/briks-1954613751.html

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сша

саудовская аравия

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в мире, сша, саудовская аравия, джо байден