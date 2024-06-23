https://ria.ru/20240623/sreda-1954879762.html
Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе
Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе - РИА Новости, 23.06.2024
Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе
Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе, будет не выше плюс 20 градусов, в этот день вероятны кратковременные дожди небольшой... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:13
2024-06-23T17:13
2024-06-23T17:13
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе, будет не выше плюс 20 градусов, в этот день вероятны кратковременные дожди небольшой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что будни предстоящей недели в Центральной России будут умеренно теплыми с температурным фоном, который соответствует климатической норме. В среднем по ночам будет плюс 9-14 градусов, а в дневные часы плюс 19-24 градуса. "Кратковременные дожди небольшой интенсивности вероятны только в среду, когда пройдет атмосферный фронт – именно середина семидневки и станет самой прохладной – вряд ли выше плюс 20", - уточнил Тишковец. Он добавил, что остальные дни недели пройдут под опекой периферии относительно погожего скандинавского антициклона.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе
Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе, возможны дожди
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Среда в Москве станет самым прохладным днем на следующей неделе, будет не выше плюс 20 градусов, в этот день вероятны кратковременные дожди небольшой интенсивности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что будни предстоящей недели в Центральной России будут умеренно теплыми с температурным фоном, который соответствует климатической норме. В среднем по ночам будет плюс 9-14 градусов, а в дневные часы плюс 19-24 градуса.
«
"Кратковременные дожди небольшой интенсивности вероятны только в среду, когда пройдет атмосферный фронт – именно середина семидневки и станет самой прохладной – вряд ли выше плюс 20", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что остальные дни недели пройдут под опекой периферии относительно погожего скандинавского антициклона.