https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954843690.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:15

2024-06-23T13:15

2024-06-23T13:28

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 135 военнослужащих", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.За сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубицу FH-70, 105 мм орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность