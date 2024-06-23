https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954843690.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:15
2024-06-23T13:15
2024-06-23T13:28
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 135 военнослужащих", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.За сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубицу FH-70, 105 мм орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 135 военнослужащих", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
За сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубицу FH-70, 105 мм орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.