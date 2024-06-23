Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 23.06.2024 (обновлено: 13:28 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954843690.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:15
2024-06-23T13:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587312_0:106:3374:2004_1920x0_80_0_0_135f27035771de997425f0631dfb67f5.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 135 военнослужащих", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.За сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубицу FH-70, 105 мм орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html
https://ria.ru/20240621/front-1954061731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587312_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1e0d7ea9abc6f6d0a13d18e845c69190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпецоперация
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Спецоперация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток ", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 48 штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России
21 июня, 11:07
Потери противника составили до 135 военнослужащих", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
За сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубицу FH-70, 105 мм орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Боец в укрытии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
"Новые уловки". Что увидели в зоне СВО краповые береты
21 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала