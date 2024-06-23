Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 430 военных
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" за сутки нанесли поражение пяти украинским бригадам и отразили шесть контратак, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Новопокровское, Новоалександровка, Карловка, Михайловка и Дзержинск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что за сутки военнослужащие "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад, 12-го отдельного стрелкового батальона ВСУ и 107-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", два 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - добавили в Минобороны РФ.