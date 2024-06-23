https://ria.ru/20240623/sotrudnik-1954873746.html

В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов

В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов - РИА Новости, 23.06.2024

В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов

В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:47

2024-06-23T16:47

2024-06-23T16:47

происшествия

махачкала

каспийск

дербент

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. "Согласно поступившему в суд материалу, в июне 2023 года подозреваемый, будучи действующим сотрудником Центра специализированной связи ФСО РД, вошел в преступное сообщество, основной целью которого являлось вовлечение лиц женского пола в занятие проституцией через сеть притонов под видом массажных салонов, расположенных в городах Махачкала, Каспийск, Дербент, а также разрешение возникающих проблем с сотрудниками правоохранительных органов", — сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе уточнили, что подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.

https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html

махачкала

каспийск

дербент

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происшествия, махачкала, каспийск, дербент