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В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов
В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:47
2024-06-23T16:47
2024-06-23T16:47
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. "Согласно поступившему в суд материалу, в июне 2023 года подозреваемый, будучи действующим сотрудником Центра специализированной связи ФСО РД, вошел в преступное сообщество, основной целью которого являлось вовлечение лиц женского пола в занятие проституцией через сеть притонов под видом массажных салонов, расположенных в городах Махачкала, Каспийск, Дербент, а также разрешение возникающих проблем с сотрудниками правоохранительных органов", — сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе уточнили, что подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.
https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html
махачкала
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происшествия, махачкала, каспийск, дербент
Происшествия, Махачкала, Каспийск, Дербент
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов
В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов