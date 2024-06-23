Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/sotrudnik-1954873746.html
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов
В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:47
2024-06-23T16:47
происшествия
махачкала
каспийск
дербент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. "Согласно поступившему в суд материалу, в июне 2023 года подозреваемый, будучи действующим сотрудником Центра специализированной связи ФСО РД, вошел в преступное сообщество, основной целью которого являлось вовлечение лиц женского пола в занятие проституцией через сеть притонов под видом массажных салонов, расположенных в городах Махачкала, Каспийск, Дербент, а также разрешение возникающих проблем с сотрудниками правоохранительных органов", — сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе уточнили, что подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.
https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html
махачкала
каспийск
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, каспийск, дербент
Происшествия, Махачкала, Каспийск, Дербент
В Дагестане сотрудника ФСО заподозрили в организации сети притонов

В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов в городах Махачкала, Каспийск и Дербент, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
«
"Согласно поступившему в суд материалу, в июне 2023 года подозреваемый, будучи действующим сотрудником Центра специализированной связи ФСО РД, вошел в преступное сообщество, основной целью которого являлось вовлечение лиц женского пола в занятие проституцией через сеть притонов под видом массажных салонов, расположенных в городах Махачкала, Каспийск, Дербент, а также разрешение возникающих проблем с сотрудниками правоохранительных органов", — сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе уточнили, что подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.
Автомобиль полиции Дагестана
В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка
26 марта, 23:13
 
ПроисшествияМахачкалаКаспийскДербент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала