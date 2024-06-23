СМИ: число погибших военных ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315
Times of Israel: число погибших в ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315
© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский солдат в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский солдат в секторе Газа . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, увеличилось до 315, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Военные сообщили о гибели израильского солдата ... в ходе боев на юге сектора Газа... Таким образом, число погибших солдат в ходе наземного наступления против ХАМАСС и в операциях на границе с Газой достигло 315", - пишет издание.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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