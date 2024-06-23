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СМИ: число погибших военных ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315 - РИА Новости, 23.06.2024
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03:17 23.06.2024 (обновлено: 04:18 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/smi-1954806735.html
СМИ: число погибших военных ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315
СМИ: число погибших военных ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315 - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ: число погибших военных ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315
Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, увеличилось до 315, сообщило издание Times of РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:17
2024-06-23T04:18
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, увеличилось до 315, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Военные сообщили о гибели израильского солдата ... в ходе боев на юге сектора Газа... Таким образом, число погибших солдат в ходе наземного наступления против ХАМАСС и в операциях на границе с Газой достигло 315", - пишет издание. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: число погибших военных ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315

Times of Israel: число погибших в ЦАХАЛ с начала операции в Газе выросло до 315

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский солдат в секторе Газа
Израильский солдат в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский солдат в секторе Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, увеличилось до 315, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Военные сообщили о гибели израильского солдата ... в ходе боев на юге сектора Газа... Таким образом, число погибших солдат в ходе наземного наступления против ХАМАСС и в операциях на границе с Газой достигло 315", - пишет издание.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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