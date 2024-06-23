https://ria.ru/20240623/simonyan-1954902006.html

Симоньян назвала двух врагов России

Симоньян назвала двух врагов России - РИА Новости, 23.06.2024

Симоньян назвала двух врагов России

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:41

2024-06-23T19:41

2024-06-23T20:45

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что у России два врага – это "шапкозакидательство", то есть вранье, и разобщенность. "Мы проигрывали в своей истории вообще не часто, а если и проигрывали, то проигрывали по двум причинам всегда. Или по обеим одновременно, или по одной из двух. Как принято говорить, у России два союзника - армия и флот, и у России есть два врага. Это "шапкозакидательство" и разобщенность. Что такое шапкозакидательство? Это вранье, по сути", - заявила Симоньян. Она напомнила, что термин "шапкозакидательство" появился во время Крымской войны, которую Россия проиграла. "И тогда полководец докладывал командующему, попивая шампанское, что "мы этих французиков шапками закидаем". Закидали?", - сказала Симоньян. Она отметила, что было бы хорошо ввести уголовную ответственность за вранье. "У нас же есть уголовная ответственность за фейки в армии, да? Это как раз одна из линий обороны против плана Даллеса. Мы говорим о вранье в среде, отвечающей за проведение СВО, среди людей, принимающих решения и имеющих обязанность докладывать. Потому что как происходит сейчас? Подчиненный врет своему начальнику отдела, начальник отдела врет начальнику департамента, начальник департамента врет директору дирекции, директор дирекции врет руководителю предприятия, руководитель предприятия врет министру, министр вводит в заблуждение президента. Что касается шапкозакидательства, - надо прекращать", - сказала Симоньян. Второй враг России, по словам Симоньян – это разобщенность. Она отметила, что большинство внутренних врагов уже уехали из страны, но надо прекращать "выискивать врагов среди оставшихся". "Нам надо как-то прекращать выискивать врагов среди тех, кто поддерживает стремление нашей страны к независимости, к защите русских по всему миру, к восстановлению справедливости для всего русского мира, кто поддерживает цели и задачи СВО. Мне кажется, нужно немножко прекратить придираться к своим. Каждый человек может неловко выразиться, как-то там, не так куда-то выйти, пойти. Если мы понимаем, что человек свой и с нами, и прочее, вот право слово - нам есть чем заняться, кроме этого", - сказала главред. Она напомнила библейский завет о том, чтобы "сначала бревно из своего глаза вынуть, а потом соринку у своего соседа замечать". И отметила, что России чужда американская культура отмены и "сжигания ведьм". Симоньян призвала честно работать, не врать и быть сплочёнными.

https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

https://ria.ru/20231113/zapad-1909072589.html

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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)