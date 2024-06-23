https://ria.ru/20240623/shor-1954859568.html

Шор обвинил Санду в продаже независимости Молдавии

Шор обвинил Санду в продаже независимости Молдавии - РИА Новости, 23.06.2024

Шор обвинил Санду в продаже независимости Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду продала независимость республики западным хозяевам, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:47

2024-06-23T14:47

2024-06-23T14:47

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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду продала независимость республики западным хозяевам, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Санду отказалась от нее (Декларации о суверенитете – ред.), продав нашу независимость западным хозяевам. Годы режима показали: без самостоятельности, без защиты национальных интересов с вами, как с вассалами, сделают, что хотят — например, отберут армию. А по последнему соглашению с Румынией наши вооруженные силы по сути уходят в подчинение румынским военным", - написал в своем Telegram-канале Шор. Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии. По его мнению, Санду открыла печальную страницу истории Молдавии. "Мы увидели провал демографической политики, развал аграрной сферы, политическое и экономическое притеснение гагаузов, растаскивание по кускам нашего суверенитета. На этом фоне сегодняшняя дата выглядит особенно исторически важной" - подчеркнул Шор. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Правительство Молдавии одобрило в пятницу проект поправок в договор с Румынией, который предполагает военное сотрудничество двух стран в международных миротворческих миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html

https://ria.ru/20240621/es-1954498752.html

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