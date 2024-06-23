https://ria.ru/20240623/sholts-1954873375.html

Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине

Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2024

Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили в Берлине развитие экономических отношений, а также конфликт на Украине, сообщил в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:44

2024-06-23T16:44

2024-06-23T16:44

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олаф шольц

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили в Берлине развитие экономических отношений, а также конфликт на Украине, сообщил в воскресенье пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Беседа охватила весь спектр двусторонних отношений, включая двусторонние вопросы, экономику, торговлю, возобновляемые источники энергии и глобальную защиту климата", - говорится в заявлении Хебештрайта. Сообщается, что в числе прочего стороны обсудили ход реформ в Аргентине, причем Шольц заявил, что при их проведении необходимо брать во внимание социальную ответственность и обеспечение сплоченности общества. "Канцлер и президент Милей также обсудили соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и государствами МЕРКОСУР: они согласились, что переговоры по соглашению должны быть завершены как можно скорее. Обсуждалось также возможное вступление Аргентины в ОЭСР. Федеральное правительство поддерживает это стремление", - сообщил Хебештрайт. Пресс-секретарь кабмина Германии также напомнил, что и Шольц, и Милей принимали участие в недавней конференции по Украине в Швейцарии. Сообщается, что в ходе проведенного разговора канцлер ФРГ и президенты Аргентины согласились с тем, что прекращение вооруженного конфликта на Украине якобы зависит от России.

https://ria.ru/20240620/miley-1954222907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, олаф шольц, меркосур, оэср, хавьер милей, украина, германия