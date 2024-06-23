Рейтинг@Mail.ru
Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/sholts-1954873375.html
Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине
Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2024
Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили в Берлине развитие экономических отношений, а также конфликт на Украине, сообщил в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:44
2024-06-23T16:44
в мире
аргентина
олаф шольц
меркосур
оэср
хавьер милей
украина
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили в Берлине развитие экономических отношений, а также конфликт на Украине, сообщил в воскресенье пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Беседа охватила весь спектр двусторонних отношений, включая двусторонние вопросы, экономику, торговлю, возобновляемые источники энергии и глобальную защиту климата", - говорится в заявлении Хебештрайта. Сообщается, что в числе прочего стороны обсудили ход реформ в Аргентине, причем Шольц заявил, что при их проведении необходимо брать во внимание социальную ответственность и обеспечение сплоченности общества. "Канцлер и президент Милей также обсудили соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и государствами МЕРКОСУР: они согласились, что переговоры по соглашению должны быть завершены как можно скорее. Обсуждалось также возможное вступление Аргентины в ОЭСР. Федеральное правительство поддерживает это стремление", - сообщил Хебештрайт. Пресс-секретарь кабмина Германии также напомнил, что и Шольц, и Милей принимали участие в недавней конференции по Украине в Швейцарии. Сообщается, что в ходе проведенного разговора канцлер ФРГ и президенты Аргентины согласились с тем, что прекращение вооруженного конфликта на Украине якобы зависит от России.
https://ria.ru/20240620/miley-1954222907.html
https://ria.ru/20240619/argentina-1954120447.html
аргентина
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a77841fee0a8f7b96e958569549d1931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, олаф шольц, меркосур, оэср, хавьер милей, украина, германия
В мире, Аргентина, Олаф Шольц, Меркосур, ОЭСР, Хавьер Милей, Украина, Германия
Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине

Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине и экономические связи

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили в Берлине развитие экономических отношений, а также конфликт на Украине, сообщил в воскресенье пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Беседа охватила весь спектр двусторонних отношений, включая двусторонние вопросы, экономику, торговлю, возобновляемые источники энергии и глобальную защиту климата", - говорится в заявлении Хебештрайта.
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Президент Аргентины попросил аудиенции у короля Испании
20 июня, 13:36
Сообщается, что в числе прочего стороны обсудили ход реформ в Аргентине, причем Шольц заявил, что при их проведении необходимо брать во внимание социальную ответственность и обеспечение сплоченности общества.
«
"Канцлер и президент Милей также обсудили соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и государствами МЕРКОСУР: они согласились, что переговоры по соглашению должны быть завершены как можно скорее. Обсуждалось также возможное вступление Аргентины в ОЭСР. Федеральное правительство поддерживает это стремление", - сообщил Хебештрайт.
Пресс-секретарь кабмина Германии также напомнил, что и Шольц, и Милей принимали участие в недавней конференции по Украине в Швейцарии. Сообщается, что в ходе проведенного разговора канцлер ФРГ и президенты Аргентины согласились с тем, что прекращение вооруженного конфликта на Украине якобы зависит от России.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Эксперт назвал нежелание Аргентины поддержать Украину шагом к благоразумию
19 июня, 23:23
 
В миреАргентинаОлаф ШольцМеркосурОЭСРХавьер МилейУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала