Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине
Шольц и президент Аргентины обсудили конфликт на Украине и экономические связи
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Хавьер Милей обсудили в Берлине развитие экономических отношений, а также конфликт на Украине, сообщил в воскресенье пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Беседа охватила весь спектр двусторонних отношений, включая двусторонние вопросы, экономику, торговлю, возобновляемые источники энергии и глобальную защиту климата", - говорится в заявлении Хебештрайта.
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Сообщается, что в числе прочего стороны обсудили ход реформ в Аргентине, причем Шольц заявил, что при их проведении необходимо брать во внимание социальную ответственность и обеспечение сплоченности общества.
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"Канцлер и президент Милей также обсудили соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и государствами МЕРКОСУР: они согласились, что переговоры по соглашению должны быть завершены как можно скорее. Обсуждалось также возможное вступление Аргентины в ОЭСР. Федеральное правительство поддерживает это стремление", - сообщил Хебештрайт.
Пресс-секретарь кабмина Германии также напомнил, что и Шольц, и Милей принимали участие в недавней конференции по Украине в Швейцарии. Сообщается, что в ходе проведенного разговора канцлер ФРГ и президенты Аргентины согласились с тем, что прекращение вооруженного конфликта на Украине якобы зависит от России.