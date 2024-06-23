https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861448.html

Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим

Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим - РИА Новости, 23.06.2024

Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим

В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:00

2024-06-23T15:00

2024-06-23T16:55

севастополь

вооруженные силы украины

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка."Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов и медперсонала. Запасов крови также достаточно", - написал Кулагин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954857797.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms