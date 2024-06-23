Рейтинг@Mail.ru
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861448.html
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим - РИА Новости, 23.06.2024
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим
В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:00
2024-06-23T16:55
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка."Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов и медперсонала. Запасов крови также достаточно", - написал Кулагин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954857797.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27334053f68482f50a63ca4347dc95ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим

Власти: в Севастополе достаточно медикаментов и медиков для помощи пострадавшим

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
"Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов и медперсонала. Запасов крови также достаточно", - написал Кулагин в своем Telegram-канале.
Поврежденный автомобиль после обстрела ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек
Вчера, 14:42
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала