https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861448.html
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим - РИА Новости, 23.06.2024
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим
В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:00
2024-06-23T15:00
2024-06-23T16:55
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка."Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов и медперсонала. Запасов крови также достаточно", - написал Кулагин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954857797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим
Власти: в Севастополе достаточно медикаментов и медиков для помощи пострадавшим
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
"Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов и медперсонала. Запасов крови также достаточно", - написал Кулагин в своем Telegram-канале.