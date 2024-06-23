https://ria.ru/20240623/sanktsii-1954925545.html

Экс-советник Трампа призвал усилить санкции против России ради Украины

Экс-советник Трампа призвал усилить санкции против России ради Украины - РИА Новости, 23.06.2024

Экс-советник Трампа призвал усилить санкции против России ради Украины

Роберт О'Брайен, который при президенте США Дональде Трампе служил его советником по национальной безопасности, призвал ужесточить санкции против России, чтобы... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:16

2024-06-23T22:16

2024-06-23T22:16

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Роберт О'Брайен, который при президенте США Дональде Трампе служил его советником по национальной безопасности, призвал ужесточить санкции против России, чтобы усадить ее за стол переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Россия традиционно выражает готовность к диалогу и возлагает ответственность за торпедирование мирного процесса на власти в Киеве и их западных покровителей, включая США. "Нам нужно усадить Владимира Путина за стол (переговоров), сделать это можно... введя масштабные санкции против русских", - сказал О'Брайен в интервью телеканалу CBS. Сам Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре обещает оперативно урегулировать конфликт на Украине, но не говорит как. Действующего президента Джо Байдена О'Брайен обвинил в полумерах применительно к Украине. "Им (украинцам) можно иметь некоторые вооружения, а другие - нельзя. Некоторые вооружения вы можете использовать, а другие - нет. Половинчатые санкции. Ничто из этого не помогает в войне на Украине", - сказал он. "Мы добьемся прекращения этой войны очень быстро", - пообещал О'Брайен, который в последнее время часто высказывается на темы внешней политики от лица Трампа.

https://ria.ru/20240623/udar-1954899958.html

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, сша, роберт о'брайен, дональд трамп, владимир путин