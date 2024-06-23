Рогов назвал удар ВСУ по Севастополю проявлением сатанизма
Рогов: удар ВСУ по Севастополю доказывает, что цели СВО надо довести до конца
© Фото очевидцаПоследствия обстрела ВСУ в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия обстрела ВСУ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что ракетный удар украинских войск по Севастополю в день Святой Троицы в очередной раз доказывает, что цели спецоперации на Украине должны быть доведены до победного конца.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек.
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"Ракетный удар по Севастополю в светлый православный праздник Святой Троицы – это проявление сатанизма и военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, подобные атаки в очередной раз доказывают, что цели спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации должны быть доведены до победного конца.
"Заодно будет достигнута и цель десатанизации постукраинского пространства - южно-русских земель, оккупированных нацистами-прислужниками западных сатанистов", - сказал Рогов.