https://ria.ru/20240623/rogov-1954876611.html

Рогов назвал удар ВСУ по Севастополю проявлением сатанизма

Рогов назвал удар ВСУ по Севастополю проявлением сатанизма - РИА Новости, 23.06.2024

Рогов назвал удар ВСУ по Севастополю проявлением сатанизма

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:02

2024-06-23T17:02

2024-06-23T17:02

в мире

украина

владимир рогов

михаил развожаев

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что ракетный удар украинских войск по Севастополю в день Святой Троицы в очередной раз доказывает, что цели спецоперации на Украине должны быть доведены до победного конца. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек. "Ракетный удар по Севастополю в светлый православный праздник Святой Троицы – это проявление сатанизма и военное преступление", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобные атаки в очередной раз доказывают, что цели спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации должны быть доведены до победного конца. "Заодно будет достигнута и цель десатанизации постукраинского пространства - южно-русских земель, оккупированных нацистами-прислужниками западных сатанистов", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954873269.html

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир рогов, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms