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Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года - РИА Новости, 23.06.2024
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08:10 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/ris-1954814012.html
Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года
Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года - РИА Новости, 23.06.2024
Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года
Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T08:10
2024-06-23T08:10
экономика
россия
китай
мозамбик
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года. За май поставки выросли сразу вдвое с апрельских 2 тысяч тонн. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 11%. Страна вошла в десятку крупнейших потребителей китайского риса - на Россию в мае пришлось 3% всего экспорта. Самая большая доля была у Мозамбика - на эту африканскую страну пришлось пятая часть всех поставок. Также среди наиболее заметных покупателей оказались Камерун (18%) и Пуэрто-Рико (14%). Всего в мае Китай продал за рубеж 151,6 тысячи тонн риса.
https://ria.ru/20240622/kitay-1954664721.html
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экономика, россия, китай, мозамбик
Экономика, Россия, Китай, Мозамбик
Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года

Экспорт риса из Китая в Россию в мае достиг максимума с конца прошлого года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна риса
Зерна риса - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна риса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.
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За май поставки выросли сразу вдвое с апрельских 2 тысяч тонн. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 11%.
Страна вошла в десятку крупнейших потребителей китайского риса - на Россию в мае пришлось 3% всего экспорта. Самая большая доля была у Мозамбика - на эту африканскую страну пришлось пятая часть всех поставок.
Также среди наиболее заметных покупателей оказались Камерун (18%) и Пуэрто-Рико (14%). Всего в мае Китай продал за рубеж 151,6 тысячи тонн риса.
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