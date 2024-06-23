https://ria.ru/20240623/ris-1954814012.html

Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года

Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года - РИА Новости, 23.06.2024

Экспорт риса из Китая в Россию достиг максимума с декабря прошлого года

Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:10

2024-06-23T08:10

2024-06-23T08:10

экономика

россия

китай

мозамбик

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экспорт риса из Китая в Россию в мае составил 4 тысячи тонн, достигнув максимума с декабря прошлого года на фоне запрета его вывоза из РФ, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года. За май поставки выросли сразу вдвое с апрельских 2 тысяч тонн. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 11%. Страна вошла в десятку крупнейших потребителей китайского риса - на Россию в мае пришлось 3% всего экспорта. Самая большая доля была у Мозамбика - на эту африканскую страну пришлось пятая часть всех поставок. Также среди наиболее заметных покупателей оказались Камерун (18%) и Пуэрто-Рико (14%). Всего в мае Китай продал за рубеж 151,6 тысячи тонн риса.

https://ria.ru/20240622/kitay-1954664721.html

https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html

россия

китай

мозамбик

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, мозамбик