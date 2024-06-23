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При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев - РИА Новости, 24.06.2024
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20:10 23.06.2024 (обновлено: 06:24 24.06.2024)
https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html
При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев
При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев - РИА Новости, 24.06.2024
При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев
При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T20:10
2024-06-24T06:24
севастополь
вооруженные силы украины
михаил развожаев
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.&quot;По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка&quot;, — написал он в Telegram-канале.Развожаев добавил, что за медицинской помощью обратился 151 человека, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура.Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html
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севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев

Развожаев: после атаки ВСУ на Севастополь 4 человека погибли, до 144 пострадали

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка", — написал он в Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя
Вчера, 17:38
Развожаев добавил, что за медицинской помощью обратился 151 человека, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.
Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура.
Стихийный мемориал в Севастополе в память о погибших в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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