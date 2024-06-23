https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html

При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев

При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев - РИА Новости, 24.06.2024

При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев

При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T20:10

2024-06-23T20:10

2024-06-24T06:24

севастополь

вооруженные силы украины

михаил развожаев

россия

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка", — написал он в Telegram-канале.Развожаев добавил, что за медицинской помощью обратился 151 человека, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура.Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html

https://ria.ru/20240623/memorial-1954913106.html

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

севастополь

россия

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севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, обстрел севастополя ракетами atacms