https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954877496.html

Развожаев рассказал о звонке Путина после атаки ВСУ на город

Развожаев рассказал о звонке Путина после атаки ВСУ на город - РИА Новости, 23.06.2024

Развожаев рассказал о звонке Путина после атаки ВСУ на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что после атаки ВСУ на Севастополь ему позвонил президент России Владимир Путин и выразил... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:04

2024-06-23T17:04

2024-06-23T18:48

россия

севастополь

москва

вооруженные силы украины

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

владимир путин

михаил развожаев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что после атаки ВСУ на Севастополь ему позвонил президент России Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей - погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом."Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших", - сообщил Развожаев.Он также отметил, что Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, направлен борт из Москвы."После получения первой помощи (пострадавшие) дети будут направлены в лучшие московские больницы", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240623/nemtsev-1954877603.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html

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Комментарий губернатора Развожаева после атаки ВСУ на Севастополь Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы. 2024-06-23T17:04 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, москва, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms, владимир путин, михаил развожаев, сша