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Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО - РИА Новости, 23.06.2024
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13:47 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/raskhody-1954848080.html
Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО
Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО - РИА Новости, 23.06.2024
Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО
Президент Эстонии Алар Карис призвал увеличить расходы на оборону в соответствии с оборонными планами НАТО, его слова приводит газета Postimees. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:47
2024-06-23T13:47
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис призвал увеличить расходы на оборону в соответствии с оборонными планами НАТО, его слова приводит газета Postimees. Согласно Postimees, во время своего выступления в Нарве президент назвал инвестиции в оборону страны "вкладом защиту свободы Эстонии". По данным издания, Карис утверждает, что в Эстонии постоянно дислоцируются боевые подразделения ядерных держав НАТО, США, Франции и Великобритании. "Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО", - цитирует газета заявление Кариса. По данным издания, Карис отметил, что у Эстонии есть оружие и боеприпасы, которое могут уничтожить "нападающего на Эстонию противника уже в его тылу". Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования. Экс-министр рассказал в эфире телерадиокомпании ERR о новой оборонной концепции Эстонии, согласно которой, как утверждается, эстонские силы при определенных обстоятельствах смогут атаковать войска на территории России.
https://ria.ru/20240622/nato-1954793430.html
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в мире, эстония, алар карис, нато, нарва, сша
В мире, Эстония, Алар Карис, НАТО, Нарва, США
Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО

Postimees: президент Эстонии призвал увеличить расходы на оборону по планам НАТО

© AP Photo / Henry NichollsПрезидент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис призвал увеличить расходы на оборону в соответствии с оборонными планами НАТО, его слова приводит газета Postimees.
Согласно Postimees, во время своего выступления в Нарве президент назвал инвестиции в оборону страны "вкладом защиту свободы Эстонии". По данным издания, Карис утверждает, что в Эстонии постоянно дислоцируются боевые подразделения ядерных держав НАТО, США, Франции и Великобритании.
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"Нельзя игнорировать и оценку, по которой для закупки боеприпасов нам необходимы дополнительные миллиарды. Особенно если такая необходимость вытекает из оборонных планов НАТО", - цитирует газета заявление Кариса.
По данным издания, Карис отметил, что у Эстонии есть оружие и боеприпасы, которое могут уничтожить "нападающего на Эстонию противника уже в его тылу".
Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования. Экс-министр рассказал в эфире телерадиокомпании ERR о новой оборонной концепции Эстонии, согласно которой, как утверждается, эстонские силы при определенных обстоятельствах смогут атаковать войска на территории России.
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