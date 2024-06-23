https://ria.ru/20240623/pvo-1954845231.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 75 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.06.2024

Российские системы ПВО за сутки сбили 75 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 75 украинских беспилотников и 33 снаряда РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:29

2024-06-23T13:29

2024-06-23T13:29

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 75 украинских беспилотников и 33 снаряда РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 75 украинских беспилотных летательных аппаратов и 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26311 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16406 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10785 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22840 единиц специальной военной автомобильной техники.

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