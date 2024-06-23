https://ria.ru/20240623/pvo-1954815032.html

Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника

Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника - РИА Новости, 23.06.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:30

2024-06-23T08:30

2024-06-23T10:28

безопасность

россия

тульская область

брянская область

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. "Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области", — уточнили в ведомстве.Противник использовал дроны самолетного типа.Перед этим о массированной атаке беспилотниками по территории Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

https://ria.ru/20240620/pvo-1954140826.html

россия

тульская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, тульская область, брянская область