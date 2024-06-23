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Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника - РИА Новости, 23.06.2024
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08:30 23.06.2024 (обновлено: 10:28 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/pvo-1954815032.html
Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника
Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника - РИА Новости, 23.06.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T08:30
2024-06-23T10:28
безопасность
россия
тульская область
брянская область
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. &quot;Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Противник использовал дроны самолетного типа.Перед этим о массированной атаке беспилотниками по территории Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
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россия
тульская область
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безопасность, россия, тульская область, брянская область
Безопасность, Россия, Тульская область, Брянская область
Над территорией России за ночь уничтожили 33 беспилотника

Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 33 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВо время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ"
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Во время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области", — уточнили в ведомстве.

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Противник использовал дроны самолетного типа.
Перед этим о массированной атаке беспилотниками по территории Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
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