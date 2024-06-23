https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь
Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:09
2024-06-23T17:09
2024-06-23T17:14
политика
специальная военная операция на украине
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обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать помощь пострадавшим после атаки на Севастополь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас - оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", - сказал он.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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Политика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь
Путин находится в контакте с соцблоком и военными после атаки на Севастополь