https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь

Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024

Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь

Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:09

2024-06-23T17:09

2024-06-23T17:14

политика

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать помощь пострадавшим после атаки на Севастополь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас - оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", - сказал он.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms