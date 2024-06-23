Рейтинг@Mail.ru
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 23.06.2024 (обновлено: 17:14 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь
Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:09
2024-06-23T17:14
политика
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861380_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_379078ffa23586c368beda5d4e3ad7b6.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать помощь пострадавшим после атаки на Севастополь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас - оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", - сказал он.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950861380_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_8ef90e54c2b84f12769aacc306942daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Политика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Путин находится в контакте с социальным блоком после атаки на Севастополь

Путин находится в контакте с соцблоком и военными после атаки на Севастополь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока и здравоохранения, поскольку главное - это оказать помощь пострадавшим после атаки на Севастополь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас - оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными", - сказал он.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала