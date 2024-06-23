https://ria.ru/20240623/putin-1954856573.html

Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин

Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024

Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:34

2024-06-23T14:34

2024-06-23T14:35

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет исполнено. "От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - сказал Путин. Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин. Путин в пятницу поздравлял в Кремле выпускников высших военных учебных заведений.

https://ria.ru/20240623/putin-1954847511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, павел зарубин