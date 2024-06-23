Рейтинг@Mail.ru
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 23.06.2024 (обновлено: 14:35 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/putin-1954856573.html
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:34
2024-06-23T14:35
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет исполнено. "От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - сказал Путин. Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин. Путин в пятницу поздравлял в Кремле выпускников высших военных учебных заведений.
https://ria.ru/20240623/putin-1954847511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин

Путин: будущее России во многом зависит от Вооруженных сил

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет исполнено.
«
"От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - сказал Путин.
Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин.
Путин в пятницу поздравлял в Кремле выпускников высших военных учебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала