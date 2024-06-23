https://ria.ru/20240623/putin-1954856573.html
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:34
2024-06-23T14:34
2024-06-23T14:35
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее России сегодня во многом зависит от Вооруженных сил и выразил уверенность в том, что все запланированное будет исполнено. "От Вооруженных сил сегодня очень многое зависит, имея ввиду будущее нашей страны. Очень многое. Может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали, все будет исполнено", - сказал Путин. Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин. Путин в пятницу поздравлял в Кремле выпускников высших военных учебных заведений.
https://ria.ru/20240623/putin-1954847511.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Будущее России сегодня во многом зависит от ВС, заявил Путин
Путин: будущее России во многом зависит от Вооруженных сил