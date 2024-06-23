https://ria.ru/20240623/prokuratura-1954911792.html

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов - РИА Новости, 23.06.2024

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовных дел о терактах в Дербенте и Махачкале, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:31

2024-06-23T20:31

2024-06-23T20:32

происшествия

дербент

махачкала

россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954894259_0:507:793:953_1920x0_80_0_0_666c47e1eef7d13312bfff833be95078.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовных дел о терактах в Дербенте и Махачкале, сообщили в ведомстве. "Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html

дербент

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале