https://ria.ru/20240623/prokuratura-1954911792.html
Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов
Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов - РИА Новости, 23.06.2024
Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов
Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовных дел о терактах в Дербенте и Махачкале, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:31
2024-06-23T20:31
2024-06-23T20:32
происшествия
дербент
махачкала
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовных дел о терактах в Дербенте и Махачкале, сообщили в ведомстве. "Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале", – говорится в сообщении.
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происшествия, дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Махачкала, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования терактов
Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования дел о терактах