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В Севастополь направили врачей Ялтинского медцентра для помощи раненым - РИА Новости, 23.06.2024
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18:40 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/pomosch-1954892715.html
В Севастополь направили врачей Ялтинского медцентра для помощи раненым
В Севастополь направили врачей Ялтинского медцентра для помощи раненым - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополь направили врачей Ялтинского медцентра для помощи раненым
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова направила в Севастополь отряд специалистов Ялтинского многопрофильного... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:40
2024-06-23T18:40
севастополь
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова направила в Севастополь отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медцентра ФМБА для оказания помощи тяжелораненым, сообщила пресс-служба ФМБА России. "По обращению губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развозжаева к Федеральному медико-биологическому агентству, руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой в Севастополь направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания экстренной помощи тяжелораненым во время атаки на город",- говорится в сообщении. В состав отряда входят ведущие специалисты реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи, уточнили в пресс-службе. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html
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севастополь, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополь направили врачей Ялтинского медцентра для помощи раненым

В Севастополь направили врачей Ялтинского медцентра для помощи тяжелораненым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова направила в Севастополь отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медцентра ФМБА для оказания помощи тяжелораненым, сообщила пресс-служба ФМБА России.
«
"По обращению губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развозжаева к Федеральному медико-биологическому агентству, руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой в Севастополь направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания экстренной помощи тяжелораненым во время атаки на город",- говорится в сообщении.
В состав отряда входят ведущие специалисты реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи, уточнили в пресс-службе.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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СевастопольРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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