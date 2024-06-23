https://ria.ru/20240623/podpole-1954844891.html

Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье

Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье - РИА Новости, 23.06.2024

Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье

Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:27

2024-06-23T13:27

2024-06-23T15:19

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ГЕНИЧЕСК, 23 июн — РИА Новости. Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона."В начале июня фонд Dobro Zawsze Wraca из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки", — сообщил подпольщик.Но в Черновцах, на складах партнерского польской организации фонда "Руки милости", зафиксировали значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем, отметил собеседник агентства.В подполье отмечают, что вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы на юге, используется властями в Киеве исключительно в своих интересах.

https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html

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