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Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье - РИА Новости, 23.06.2024
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье
Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:27
2024-06-23T13:27
2024-06-23T15:19
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ГЕНИЧЕСК, 23 июн — РИА Новости. Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона."В начале июня фонд Dobro Zawsze Wraca из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки", — сообщил подпольщик.Но в Черновцах, на складах партнерского польской организации фонда "Руки милости", зафиксировали значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем, отметил собеседник агентства.В подполье отмечают, что вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы на юге, используется властями в Киеве исключительно в своих интересах.
https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html
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в мире, украина, херсон, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Польша
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье
Подполье: Польша сократила объемы и ассортимент поставок гумпомощи на Украину