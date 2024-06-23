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Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 23.06.2024 (обновлено: 15:19 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/podpole-1954844891.html
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье - РИА Новости, 23.06.2024
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье
Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:27
2024-06-23T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
польша
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ГЕНИЧЕСК, 23 июн — РИА Новости. Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.&quot;В начале июня фонд Dobro Zawsze Wraca из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки&quot;, — сообщил подпольщик.Но в Черновцах, на складах партнерского польской организации фонда "Руки милости", зафиксировали значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем, отметил собеседник агентства.В подполье отмечают, что вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы на юге, используется властями в Киеве исключительно в своих интересах.
https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html
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в мире, украина, херсон, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Польша
Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине, сообщило подполье

Подполье: Польша сократила объемы и ассортимент поставок гумпомощи на Украину

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 июн — РИА Новости. Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
«

"В начале июня фонд Dobro Zawsze Wraca из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки", — сообщил подпольщик.

Но в Черновцах, на складах партнерского польской организации фонда "Руки милости", зафиксировали значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем, отметил собеседник агентства.
В подполье отмечают, что вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы на юге, используется властями в Киеве исключительно в своих интересах.
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