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"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине - РИА Новости, 23.06.2024
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10:26 23.06.2024 (обновлено: 16:08 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html
"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине
"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине - РИА Новости, 23.06.2024
"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине
Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:26
2024-06-23T16:08
в мире
украина
молдавия
франция
выборы в европарламент — 2024
евросоюз
политика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня.&quot;Теперь понятно, кто будет финансировать восстановление Украины: европейские лохи-налогоплательщики, и в частности немцы и французы! Спасибо Макрону за такой прощальный подарок!&quot; — написал Babok."Они не слышат, не понимают, им наплевать на людей: может, им на осмотр к психиатру пора — какой еще выход?" — пожаловался Peupeux."Вступление Украины в ЕС" равно "конец французскому сельскому хозяйству". Но это же неважно, не так ли, для этих самодовольных европейских так называемых элит, которые обращаются к мнению народа лишь раз в пять лет, когда подходят сроки парламентских выборов", — указал Dany L."Мало нам скандалов…" — посетовала cruella."Нет Украине в ЕС. Слишком много взяточников в этой стране", — резюмировал пользователь с ником l.В пятницу бельгийское председательство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html
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в мире, украина, молдавия, франция, выборы в европарламент — 2024, евросоюз, политика
В мире, Украина, Молдавия, Франция, Выборы в Европарламент — 2024, Евросоюз, Политика

"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня.
«

"Теперь понятно, кто будет финансировать восстановление Украины: европейские лохи-налогоплательщики, и в частности немцы и французы! Спасибо Макрону за такой прощальный подарок!" — написал Babok.

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"Они не слышат, не понимают, им наплевать на людей: может, им на осмотр к психиатру пора — какой еще выход?" — пожаловался Peupeux.
"Вступление Украины в ЕС" равно "конец французскому сельскому хозяйству". Но это же неважно, не так ли, для этих самодовольных европейских так называемых элит, которые обращаются к мнению народа лишь раз в пять лет, когда подходят сроки парламентских выборов", — указал Dany L.
"Мало нам скандалов…" — посетовала cruella.
«
"Нет Украине в ЕС. Слишком много взяточников в этой стране", — резюмировал пользователь с ником l.
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В пятницу бельгийское председательство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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