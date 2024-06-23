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"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине

"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине - РИА Новости, 23.06.2024

"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:26

2024-06-23T10:26

2024-06-23T16:08

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня."Теперь понятно, кто будет финансировать восстановление Украины: европейские лохи-налогоплательщики, и в частности немцы и французы! Спасибо Макрону за такой прощальный подарок!" — написал Babok."Они не слышат, не понимают, им наплевать на людей: может, им на осмотр к психиатру пора — какой еще выход?" — пожаловался Peupeux."Вступление Украины в ЕС" равно "конец французскому сельскому хозяйству". Но это же неважно, не так ли, для этих самодовольных европейских так называемых элит, которые обращаются к мнению народа лишь раз в пять лет, когда подходят сроки парламентских выборов", — указал Dany L."Мало нам скандалов…" — посетовала cruella."Нет Украине в ЕС. Слишком много взяточников в этой стране", — резюмировал пользователь с ником l.В пятницу бельгийское председательство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

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