"Прощальный подарок Макрона". Во Франции испугались планов ЕС по Украине
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение Совета Европейского союза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня.
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"Теперь понятно, кто будет финансировать восстановление Украины: европейские лохи-налогоплательщики, и в частности немцы и французы! Спасибо Макрону за такой прощальный подарок!" — написал Babok.
"Они не слышат, не понимают, им наплевать на людей: может, им на осмотр к психиатру пора — какой еще выход?" — пожаловался Peupeux.
"Вступление Украины в ЕС" равно "конец французскому сельскому хозяйству". Но это же неважно, не так ли, для этих самодовольных европейских так называемых элит, которые обращаются к мнению народа лишь раз в пять лет, когда подходят сроки парламентских выборов", — указал Dany L.
"Мало нам скандалов…" — посетовала cruella.
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"Нет Украине в ЕС. Слишком много взяточников в этой стране", — резюмировал пользователь с ником l.
В пятницу бельгийское председательство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
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