https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html

На границе Абхазии и России произошла перестрелка

На границе Абхазии и России произошла перестрелка - РИА Новости, 24.06.2024

На границе Абхазии и России произошла перестрелка

На абхазско-российской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T19:52

2024-06-23T19:52

2024-06-24T06:23

абхазия

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СУХУМ, 23 июн — РИА Новости. На абхазско-российской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут."Около 18 часов на границе по реке Псоу произошла перестрелка. Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий", — сказал он.Министр уточнил, что все участники инцидента — граждане Абхазии. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.Позднее в МВД республики сообщили, что перестрелка произошла на КПП "Псоу". В результате погиб один человек, ранения получили четверо, включая одну несовершеннолетнюю. Сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания причастных к инциденту.

https://ria.ru/20240623/strelba-1954893943.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, происшествия, в мире