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На границе Абхазии и России произошла перестрелка - РИА Новости, 24.06.2024
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19:52 23.06.2024 (обновлено: 06:23 24.06.2024)
https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html
На границе Абхазии и России произошла перестрелка
На границе Абхазии и России произошла перестрелка - РИА Новости, 24.06.2024
На границе Абхазии и России произошла перестрелка
На абхазско-российской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T19:52
2024-06-24T06:23
абхазия
россия
происшествия
в мире
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СУХУМ, 23 июн — РИА Новости. На абхазско-российской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.&quot;Около 18 часов на границе по реке Псоу произошла перестрелка. Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий&quot;, — сказал он.Министр уточнил, что все участники инцидента — граждане Абхазии. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.Позднее в МВД республики сообщили, что перестрелка произошла на КПП "Псоу". В результате погиб один человек, ранения получили четверо, включая одну несовершеннолетнюю. Сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания причастных к инциденту.
https://ria.ru/20240623/strelba-1954893943.html
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абхазия, россия, происшествия, в мире
Абхазия, Россия, Происшествия, В мире
На границе Абхазии и России произошла перестрелка

На границе Абхазии и России произошла перестрелка, есть погибший и раненые

© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 23 июн — РИА Новости. На абхазско-российской границе произошла перестрелка, есть погибший, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.
«

"Около 18 часов на границе по реке Псоу произошла перестрелка. Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий", — сказал он.

Министр уточнил, что все участники инцидента — граждане Абхазии. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Позднее в МВД республики сообщили, что перестрелка произошла на КПП "Псоу". В результате погиб один человек, ранения получили четверо, включая одну несовершеннолетнюю. Сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания причастных к инциденту.
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