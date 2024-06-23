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Народ Армении больше не хочет бороться, страдать и выживать, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.06.2024
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17:29 23.06.2024 (обновлено: 19:40 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/pashinyan-1954883782.html
Народ Армении больше не хочет бороться, страдать и выживать, заявил Пашинян
Народ Армении больше не хочет бороться, страдать и выживать, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.06.2024
Народ Армении больше не хочет бороться, страдать и выживать, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что народ республики больше не желает бороться, страдать и выживать, а хочет просто жить. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:29
2024-06-23T19:40
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что народ республики больше не желает бороться, страдать и выживать, а хочет просто жить. "Идеология реальной Армении следующая — народ говорит нам и всем: "Мы не хотим больше бороться, выживать, страдать, жертвовать собой. Мы хотим просто жить". Это послание народа элитам и нам как правящему большинству", — сказал Пашинян, выступая на политическом собрании правящей партии "Гражданский договор". По его мнению, народ задает вопрос элитам и правящей силе, могут ли они создать условия, чтобы он просто жил. "Чтобы не было креста на нашей шее, который мы должны тащить по пути к Голгофе наверх или вниз. Народ спрашивает: "Можете ли вы создать атмосферу, чтобы просто жить, чтобы были счастливы и благополучны дети?" Для этого есть необходимый инструмент, и этот инструмент — государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы. Именно такая дискуссия ведется в Республике Армении: государство это инструмент вечной борьбы или инструмент обеспечения жизни, счастья, свободы, безопасности и благосостояния?" — сказал Пашинян.Премьер считает, что очередное протестное движение в Армении потерпело неудачу, так как народ предпочел реальную Армению. По его словам, нужно сделать идеологию жизни государственной идеологией, дать свободу устремлению граждан хорошо жить. &quot;Реализация этой идеологии сталкивается с серьезнейшими вызовами. Есть большие страны, крупные международные игроки, которые говорят: &quot;Погоди. Как это ты хочешь жить? Ты забыл, кто ты? Ты предаешь свою самобытность? Ты же страдающий народ, ты должен страдать, скитальничать, подвергаться резне и, пройдя через все это, просить меня о спасении, и я должен спасти тебя, чтобы ты продолжил свой цикл&quot;, — заявил Пашинян.По его мнению, второй внешний вызов идеологии жизни связан с Азербайджаном. "Азербайджан заявляет: "Вы не давали мне жить 30 лет, теперь я не дам вам жить и буду мстить". Вся остальная международная конъюнктура вокруг Армении является гибридом этих двух вызовов в разных процентных соотношениях", — сказал Пашинян.
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
https://ria.ru/20240119/armeniya-1922310654.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
Народ Армении больше не хочет бороться, страдать и выживать, заявил Пашинян

Пашинян: народ Армении больше не желает бороться, хочет просто жить

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что народ республики больше не желает бороться, страдать и выживать, а хочет просто жить.
"Идеология реальной Армении следующая — народ говорит нам и всем: "Мы не хотим больше бороться, выживать, страдать, жертвовать собой. Мы хотим просто жить". Это послание народа элитам и нам как правящему большинству", сказал Пашинян, выступая на политическом собрании правящей партии "Гражданский договор".
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По его мнению, народ задает вопрос элитам и правящей силе, могут ли они создать условия, чтобы он просто жил. "Чтобы не было креста на нашей шее, который мы должны тащить по пути к Голгофе наверх или вниз. Народ спрашивает: "Можете ли вы создать атмосферу, чтобы просто жить, чтобы были счастливы и благополучны дети?" Для этого есть необходимый инструмент, и этот инструмент — государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы. Именно такая дискуссия ведется в Республике Армении: государство это инструмент вечной борьбы или инструмент обеспечения жизни, счастья, свободы, безопасности и благосостояния?" — сказал Пашинян.
Премьер считает, что очередное протестное движение в Армении потерпело неудачу, так как народ предпочел реальную Армению. По его словам, нужно сделать идеологию жизни государственной идеологией, дать свободу устремлению граждан хорошо жить.
«

"Реализация этой идеологии сталкивается с серьезнейшими вызовами. Есть большие страны, крупные международные игроки, которые говорят: "Погоди. Как это ты хочешь жить? Ты забыл, кто ты? Ты предаешь свою самобытность? Ты же страдающий народ, ты должен страдать, скитальничать, подвергаться резне и, пройдя через все это, просить меня о спасении, и я должен спасти тебя, чтобы ты продолжил свой цикл", — заявил Пашинян.

По его мнению, второй внешний вызов идеологии жизни связан с Азербайджаном. "Азербайджан заявляет: "Вы не давали мне жить 30 лет, теперь я не дам вам жить и буду мстить". Вся остальная международная конъюнктура вокруг Армении является гибридом этих двух вызовов в разных процентных соотношениях", — сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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