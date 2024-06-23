https://ria.ru/20240623/palomniki-1954852768.html

Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь

Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь - РИА Новости, 23.06.2024

Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь

Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:17

2024-06-23T14:17

2024-06-23T14:25

религия

сергий радонежский

владимир путин

день святой троицы

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в Троице-Сергиевой лавре. Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. "То, что в лавру привезли икону – это огромное событие. Все-таки святыни должны быть в храме. А эту икону Андрей Рублев писал специально для лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского (ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского – ред.). Справедливость восторжествовала, что икона на своем месте. И сегодня это особенно ощущается", - сказала паломница Ксения. Она отметила, что в субботу, 22 июня простояла все Всенощное бдение (это было первое богослужение после возращения Троицы в обитель) на улице, потому что храм был переполнен, "но это не было проблемой". "Это все (перенесение иконы и день Святой Троицы – ред.) очень радостно, чувствуешь, что это какой-то праздник… небесный, чувствуешь воодушевление, радость", - рассказала РИА Новости другая посетительница лавры после богослужения. Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе лавры, паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в Троицком соборе, но вопрос доступа к иконе в обители обсуждается. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240623/troitsa-1954609176.html

https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html

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сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы