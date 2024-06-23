Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь

СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в Троице-Сергиевой лавре. Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. "То, что в лавру привезли икону – это огромное событие. Все-таки святыни должны быть в храме. А эту икону Андрей Рублев писал специально для лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского (ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского – ред.). Справедливость восторжествовала, что икона на своем месте. И сегодня это особенно ощущается", - сказала паломница Ксения. Она отметила, что в субботу, 22 июня простояла все Всенощное бдение (это было первое богослужение после возращения Троицы в обитель) на улице, потому что храм был переполнен, "но это не было проблемой". "Это все (перенесение иконы и день Святой Троицы – ред.) очень радостно, чувствуешь, что это какой-то праздник… небесный, чувствуешь воодушевление, радость", - рассказала РИА Новости другая посетительница лавры после богослужения. Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе лавры, паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в Троицком соборе, но вопрос доступа к иконе в обители обсуждается. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в Троице-Сергиевой лавре.
Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
"То, что в лавру привезли икону – это огромное событие. Все-таки святыни должны быть в храме. А эту икону Андрей Рублев писал специально для лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского (ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского – ред.). Справедливость восторжествовала, что икона на своем месте. И сегодня это особенно ощущается", - сказала паломница Ксения.
Она отметила, что в субботу, 22 июня простояла все Всенощное бдение (это было первое богослужение после возращения Троицы в обитель) на улице, потому что храм был переполнен, "но это не было проблемой".
«
"Это все (перенесение иконы и день Святой Троицы – ред.) очень радостно, чувствуешь, что это какой-то праздник… небесный, чувствуешь воодушевление, радость", - рассказала РИА Новости другая посетительница лавры после богослужения.
Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе лавры, паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в Троицком соборе, но вопрос доступа к иконе в обители обсуждается.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
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