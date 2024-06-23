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Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь - РИА Новости, 23.06.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:17 23.06.2024 (обновлено: 14:25 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/palomniki-1954852768.html
Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь
Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь - РИА Новости, 23.06.2024
Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь
Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:17
2024-06-23T14:25
религия
сергий радонежский
владимир путин
день святой троицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949483150_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_4f01d8627c264ed829e5b87ca51fc785.jpg
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в Троице-Сергиевой лавре. Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. "То, что в лавру привезли икону – это огромное событие. Все-таки святыни должны быть в храме. А эту икону Андрей Рублев писал специально для лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского (ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского – ред.). Справедливость восторжествовала, что икона на своем месте. И сегодня это особенно ощущается", - сказала паломница Ксения. Она отметила, что в субботу, 22 июня простояла все Всенощное бдение (это было первое богослужение после возращения Троицы в обитель) на улице, потому что храм был переполнен, "но это не было проблемой". "Это все (перенесение иконы и день Святой Троицы – ред.) очень радостно, чувствуешь, что это какой-то праздник… небесный, чувствуешь воодушевление, радость", - рассказала РИА Новости другая посетительница лавры после богослужения. Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе лавры, паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в Троицком соборе, но вопрос доступа к иконе в обители обсуждается. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954609176.html
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сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы
Религия, Сергий Радонежский, Владимир Путин, День Святой Троицы
Паломники в Троице-Сергиевой лавре оценили перенос "Троицы" в монастырь

Паломники: "Троица" Рублева должна быть в храме, ее перенос — это радость

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Троице-Сергиева лавра. Архивное фото
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева – святыня и должна пребывать в храме, ее перенесение в монастырь - это большая радость, сказали в беседе с РИА Новости паломники в Троице-Сергиевой лавре.
Накануне "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

Прихожане в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра накануне праздника Святой Троицы

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 7

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 7

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 7

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7
«
"То, что в лавру привезли икону – это огромное событие. Все-таки святыни должны быть в храме. А эту икону Андрей Рублев писал специально для лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского (ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского – ред.). Справедливость восторжествовала, что икона на своем месте. И сегодня это особенно ощущается", - сказала паломница Ксения.
Она отметила, что в субботу, 22 июня простояла все Всенощное бдение (это было первое богослужение после возращения Троицы в обитель) на улице, потому что храм был переполнен, "но это не было проблемой".
«
"Это все (перенесение иконы и день Святой Троицы – ред.) очень радостно, чувствуешь, что это какой-то праздник… небесный, чувствуешь воодушевление, радость", - рассказала РИА Новости другая посетительница лавры после богослужения.
Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе лавры, паломники пока не могут приложиться к "Троице" Рублева, только молиться перед ней в Троицком соборе, но вопрос доступа к иконе в обители обсуждается.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Священник рассказал о смысле праздника Святой Троицы
Вчера, 04:05
В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Троица: история праздника, традиции и запреты
21 июня, 13:13
 
РелигияСергий РадонежскийВладимир ПутинДень Святой Троицы
 
 
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