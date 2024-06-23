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В Дагестане создали оперативный штаб после ЧП со стрельбой
В Дагестане создали оперативный штаб после ЧП со стрельбой - РИА Новости, 23.06.2024
В Дагестане создали оперативный штаб после ЧП со стрельбой
Оперативный штаб создан в Дагестане после ЧП со стрельбой в Дербенте и Махачкале, где пострадали полицейские, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:45
2024-06-23T19:45
2024-06-23T20:17
происшествия
дербент
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Дагестане после ЧП со стрельбой в Дербенте и Махачкале, где пострадали полицейские, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься оперативно в интересах безопасности жителей республики"— написал Меликов в Telegram-канале.
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происшествия, дербент, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане создали оперативный штаб после ЧП со стрельбой
Меликов: в Дагестане создали оперштаб после ЧП в Махачкале и Дербенте