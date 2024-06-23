https://ria.ru/20240623/obstrel-1954887408.html

"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ

"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024

"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ

Последствия атаки ВСУ на Севастополь, где погибли мирные граждане, не забудутся, преступники заслуживают самой жёсткой кары, заявил глава международного... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:00

2024-06-23T18:00

2024-06-23T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

севастополь

россия

сша

григорий карасин

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Последствия атаки ВСУ на Севастополь, где погибли мирные граждане, не забудутся, преступники заслуживают самой жёсткой кары, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Мерзавцы, спланировавшие удары американскими ракетами по пляжам Севастополя и погубившие десятки людей, в том числе детей, заслуживают самой жёсткой кары", - написал Карасин в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, пострадали 119 человек. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. По его словам, то, что это сделано в день Святой Троицы, лишь подчёркивает "сущность этих нелюдей, стремящихся, помимо прочего, убивать и прятаться за спинами дядей из Вашингтона и НАТО". "Но они должны знать, что такое не забывается!", - подчеркнул Карасин.

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

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