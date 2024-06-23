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"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954887408.html
"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ
"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ
Последствия атаки ВСУ на Севастополь, где погибли мирные граждане, не забудутся, преступники заслуживают самой жёсткой кары, заявил глава международного... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:00
2024-06-23T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
россия
сша
григорий карасин
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Последствия атаки ВСУ на Севастополь, где погибли мирные граждане, не забудутся, преступники заслуживают самой жёсткой кары, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Мерзавцы, спланировавшие удары американскими ракетами по пляжам Севастополя и погубившие десятки людей, в том числе детей, заслуживают самой жёсткой кары", - написал Карасин в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, пострадали 119 человек. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. По его словам, то, что это сделано в день Святой Троицы, лишь подчёркивает "сущность этих нелюдей, стремящихся, помимо прочего, убивать и прятаться за спинами дядей из Вашингтона и НАТО". "Но они должны знать, что такое не забывается!", - подчеркнул Карасин.
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в мире, севастополь, россия, сша, григорий карасин, михаил развожаев, вооруженные силы украины, совет федерации рф, нато, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, Россия, США, Григорий Карасин, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, НАТО, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Заслуживают самой жесткой кары": в Совфеде отреагировали на атаку ВСУ

Сенатор об отстреле ВСУ Севастополя: преступники заслуживают самой жесткой кары

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Последствия атаки ВСУ на Севастополь, где погибли мирные граждане, не забудутся, преступники заслуживают самой жёсткой кары, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
«
"Мерзавцы, спланировавшие удары американскими ракетами по пляжам Севастополя и погубившие десятки людей, в том числе детей, заслуживают самой жёсткой кары", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, пострадали 119 человек. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
По его словам, то, что это сделано в день Святой Троицы, лишь подчёркивает "сущность этих нелюдей, стремящихся, помимо прочего, убивать и прятаться за спинами дядей из Вашингтона и НАТО". "Но они должны знать, что такое не забывается!", - подчеркнул Карасин.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Три часа". Реакция в США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку
Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольРоссияСШАГригорий КарасинМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФНАТООбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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