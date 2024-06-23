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В Донецке после обстрела ВСУ обрушилась стена в жилом доме

В Донецке после обстрела ВСУ обрушилась стена в жилом доме - РИА Новости, 23.06.2024

В Донецке после обстрела ВСУ обрушилась стена в жилом доме

В Донецке при артиллерийском обстреле ВСУ обрушилась стена на первом этаже многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:26

2024-06-23T17:26

2024-06-23T18:30

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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. В Донецке при артиллерийском обстреле ВСУ обрушилась стена на первом этаже многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости.Удар пришелся по Петровскому району города. Снаряд упал в непосредственной близости от жилого многоквартирного дома на улице Таймырской, в результате чего рухнула стена на первом этаже здания. Также повреждения получили фасады и остекления еще по меньшей мере двух соседних жилых домов.Хозяйка поврежденной квартиры Лидия Пащенко рассказала РИА Новости, что осталась жива лишь волей случая, так как в момент обстрела решила лечь спать в другой комнате, а не в спальне."Я как раз перестала спать в спальне — думаю, наверное, судьба. Раза три "гупнуло" возле дома. Я спохватилась, а там дырка, но дыма нет, только пыль. Там были окна, полностью нет стены, разбито отопление и тут же в двух квартирах выбиты окна", — сказала она.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 143 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, еще трое погибли. Повреждены 12 жилых домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240623/detonatsiya-1954882033.html

https://ria.ru/20240623/minzdrav-1954866970.html

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Разрушения в Петровском районе Донецка после артиллерийского обстрела ВСУ В Донецке в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обрушилась стена на первом этаже жилого дома. Обстрел пришелся по Петровскому району. Также были повреждены фасады и остекления еще по меньшей мере двух соседних домов. Хозяйка поврежденной квартиры рассказала РИА Новости, что осталась жива лишь волей случая. 2024-06-23T17:26 true PT0M38S

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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, сцкк