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В офис генсека ООН прокомментировал обстрел Севастополя со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 23.06.2024 (обновлено: 17:10 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954874964.html
В офис генсека ООН прокомментировал обстрел Севастополя со стороны ВСУ
В офис генсека ООН прокомментировал обстрел Севастополя со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
В офис генсека ООН прокомментировал обстрел Севастополя со стороны ВСУ
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:55
2024-06-23T17:10
в мире
севастополь
оон
специальная военная операция на украине
россия
сша
михаил развожаев
фархан хак
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ООН, 23 июн - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы."Мы… подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения",- сказал он.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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в мире, севастополь, оон, россия, сша, михаил развожаев, фархан хак, вооруженные силы украины
В мире, Севастополь, ООН, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Михаил Развожаев, Фархан Хак, Вооруженные силы Украины
В офис генсека ООН прокомментировал обстрел Севастополя со стороны ВСУ

Офис Гутерреша об обстреле Севастополя: нужно избегать жертв среди гражданских

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы.
«
"Мы… подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения",- сказал он.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным, из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольООНРоссияСШАМихаил РазвожаевФархан ХакВооруженные силы Украины
 
 
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