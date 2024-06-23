https://ria.ru/20240623/obstrel-1954823186.html

При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек

При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек - РИА Новости, 23.06.2024

При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек

Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:06

2024-06-23T10:06

2024-06-23T10:06

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате артиллерийского обстрела ВСУ один человек погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов украинской армии было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Чулаковка, Тополевка, Новая Збурьевка, Днепряны, Каховка, Коханы, Бабино, Подстепное.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия