Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954823186.html
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек - РИА Новости, 23.06.2024
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:06
2024-06-23T10:06
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:333:1280:1053_1920x0_80_0_0_6596640ad137fe69e88841a57870f902.jpg
ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате артиллерийского обстрела ВСУ один человек погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов украинской армии было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Чулаковка, Тополевка, Новая Збурьевка, Днепряны, Каховка, Коханы, Бабино, Подстепное.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:159:1280:1119_1920x0_80_0_0_a9f5cbee490020d965896802d5ce6444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек

При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб человек

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате артиллерийского обстрела ВСУ один человек погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов украинской армии было зафиксировано ночью", - сообщил источник.
Обстрелам ВСУ подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Чулаковка, Тополевка, Новая Збурьевка, Днепряны, Каховка, Коханы, Бабино, Подстепное.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала