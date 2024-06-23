https://ria.ru/20240623/obstrel-1954823186.html
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек - РИА Новости, 23.06.2024
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:06
2024-06-23T10:06
2024-06-23T10:06
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате артиллерийского обстрела ВСУ один человек погиб. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов украинской армии было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Чулаковка, Тополевка, Новая Збурьевка, Днепряны, Каховка, Коханы, Бабино, Подстепное.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ левого берега Днепра погиб человек
При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб человек