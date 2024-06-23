https://ria.ru/20240623/obstrel-1954800394.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.06.2024

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:22

2024-06-23T00:22

2024-06-23T00:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925341653_0:247:2760:1800_1920x0_80_0_0_7e5d7d2b260e80a6df914de78b64f1a3.jpg

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать один обстрел - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 139 боеприпасов. По данным представительства, три мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения. В предыдущие сутки были зафиксированы 27 обстрелов.

https://ria.ru/20240622/obstrel-1954712391.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире