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Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.06.2024
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:22
2024-06-23T00:22
2024-06-23T00:22
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать один обстрел - на донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 139 боеприпасов. По данным представительства, три мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения. В предыдущие сутки были зафиксированы 27 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 139 боеприпасов