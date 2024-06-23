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НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути - РИА Новости, 23.06.2024
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16:55 23.06.2024 (обновлено: 17:47 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/novatek-1954873885.html
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути - РИА Новости, 23.06.2024
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути
Компания НОВАТЭК отправила по Северному морскому пути первую в 2024 году партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщил РБК со ссылкой на данные систем... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:55
2024-06-23T17:47
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Компания НОВАТЭК отправила по Северному морскому пути первую в 2024 году партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщил РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.&quot;Перевозку первой летней партии СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, который входит в состав флота проекта &quot;Ямал СПГ&quot;. По данным систем, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня&quot;, — уточнили в материале.Сейчас судно приближается к проливу Вилькицкого между полуостровом Таймыр и островом Большевик.Как указал РБК, рынок ожидал старта летней навигации по Севморпути, так как это может дать НОВАТЭКу возможность начать поставки с "Арктик СПГ-2", расположенного около "Ямала СПГ". Отправка сжиженного газа с "Арктик СПГ-2" планировалась в первом квартале 2024 года, но этого так и не произошло из-за введения против проекта американских санкций.США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ-2". Так, под новые ограничения попали компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов страны, включая "Арктик СПГ-2".В апреле министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что Москва и НОВАТЭК продолжают искать поставщиков газовозов для "Арктик СПГ-2". По его словам, у России есть собственные решения, но они требуют времени.Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. НОВАТЭК владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Токио рассчитывал покупать с проекта два миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html
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экономика, сабетта, таймыр, япония, новатэк, арктик спг - 2, ямал спг
Экономика, Сабетта, Таймыр, Япония, Новатэк, Арктик СПГ - 2, Ямал СПГ
НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути

РБК: НОВАТЭК отправил первую в 2024 году партию СПГ по Севморпути

© Фото : официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Компания НОВАТЭК отправила по Северному морскому пути первую в 2024 году партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщил РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
«

"Перевозку первой летней партии СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, который входит в состав флота проекта "Ямал СПГ". По данным систем, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня", — уточнили в материале.

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Сейчас судно приближается к проливу Вилькицкого между полуостровом Таймыр и островом Большевик.
Как указал РБК, рынок ожидал старта летней навигации по Севморпути, так как это может дать НОВАТЭКу возможность начать поставки с "Арктик СПГ-2", расположенного около "Ямала СПГ". Отправка сжиженного газа с "Арктик СПГ-2" планировалась в первом квартале 2024 года, но этого так и не произошло из-за введения против проекта американских санкций.
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США 1 мая ввели санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ-2". Так, под новые ограничения попали компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, связанные с арктическим проектом. Кроме того, США внесли под санкции две российские компании, которые обеспечивают морскую логистику и строительную поддержку для энергетических проектов страны, включая "Арктик СПГ-2".
В апреле министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что Москва и НОВАТЭК продолжают искать поставщиков газовозов для "Арктик СПГ-2". По его словам, у России есть собственные решения, но они требуют времени.
Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. НОВАТЭК владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Токио рассчитывал покупать с проекта два миллиона тонн в год.
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ЭкономикаСабеттаТаймырЯпонияНоватэкАрктик СПГ - 2Ямал СПГ
 
 
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