"Бомбардировка гигантами". В США предупредили Украину о серьезной опасности
NI: удары по позициям ВСУ бомбами ФАБ-3000 перегрузят воздушную оборону Украины
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бомбардировка по позициям ВСУ авиабомбами ФАБ-3000 перегрузит воздушную оборону Украины, сообщает The National Interest.
«
"Если на востоке России массово производят это вооружение, как это сообщают российские СМИ, тогда бомбардировка этими гигантами по украинским целям перегрузит воздушную оборону Украины и сломает всю ее стратегию по защите от ударов с воздуха", — говорится в материале.
Обозреватель предупредил, что у ВСУ нет никакого способа отражать удары такого размера оружия. Он также предположил, что применение ФАБ-3000 в зоне СВО будет одним из решающих факторов завершения конфликта в пользу России.
В пятницу журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, заявил о первом применении ФАБ-3000 с УМПК российскими войсками.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.