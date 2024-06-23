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В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ
Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что уверен в том, что за атакой украинских войск на город последует жесткий ответ. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:05
2024-06-23T17:05
2024-06-23T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
россия
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михаил развожаев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что уверен в том, что за атакой украинских войск на город последует жесткий ответ. "Уверен в том, что наши Вооруженные силы дадут жесткий ответ на этот террор, не сомневаюсь, что севастопольцы тоже не останутся в стороне и всячески этому будут способствовать", - написал Немцев в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей - погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Спикер заксобрания назвал случившееся очередным варварским преступлением против мирного населения Севастополя. "Применение кассетных боеприпасов по мирному городу свидетельствует о варварстве и коварстве фашистского режима. В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплоченность, единство и силу. Этот раз не станет исключением", - подчеркнул Немцев.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, Россия, США, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ
Председатель заксобрания Севастополя: ВС РФ дадут жесткий ответ на этот террор