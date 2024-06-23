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В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/nemtsev-1954877603.html
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ
Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что уверен в том, что за атакой украинских войск на город последует жесткий ответ. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:05
2024-06-23T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
севастополь
россия
сша
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что уверен в том, что за атакой украинских войск на город последует жесткий ответ. "Уверен в том, что наши Вооруженные силы дадут жесткий ответ на этот террор, не сомневаюсь, что севастопольцы тоже не останутся в стороне и всячески этому будут способствовать", - написал Немцев в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей - погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Спикер заксобрания назвал случившееся очередным варварским преступлением против мирного населения Севастополя. "Применение кассетных боеприпасов по мирному городу свидетельствует о варварстве и коварстве фашистского режима. В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплоченность, единство и силу. Этот раз не станет исключением", - подчеркнул Немцев.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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в мире, севастополь, россия, сша, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Севастополь, Россия, США, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе уверены, что за атакой ВСУ на город последует жесткий ответ

Председатель заксобрания Севастополя: ВС РФ дадут жесткий ответ на этот террор

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил, что уверен в том, что за атакой украинских войск на город последует жесткий ответ.
«
"Уверен в том, что наши Вооруженные силы дадут жесткий ответ на этот террор, не сомневаюсь, что севастопольцы тоже не останутся в стороне и всячески этому будут способствовать", - написал Немцев в своем Telegram-канале.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь
Вчера, 16:07
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей - погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Спикер заксобрания назвал случившееся очередным варварским преступлением против мирного населения Севастополя.
"Применение кассетных боеприпасов по мирному городу свидетельствует о варварстве и коварстве фашистского режима. В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплоченность, единство и силу. Этот раз не станет исключением", - подчеркнул Немцев.
Крым - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В Крыму назвали ракетный удар ВСУ по Севастополю подлым
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСевастопольРоссияСШАМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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