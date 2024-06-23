https://ria.ru/20240623/nato-1954871058.html

В США раскрыли, что случится с НАТО после окончания СВО

В США раскрыли, что случится с НАТО после окончания СВО - РИА Новости, 23.06.2024

В США раскрыли, что случится с НАТО после окончания СВО

Североатлантический альянс может распасться после победы России в украинском конфликте, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:28

2024-06-23T16:28

2024-06-23T16:28

россия

москва

афганистан

скотт риттер

владимир путин

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс может распасться после победы России в украинском конфликте, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х."Победа России, на самом деле, ставит под угрозу существование НАТО", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что последствия роковых ошибок альянса как в Афганистане, так и на Украине в конечном итоге приведут к его исчезновению.Москва не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240623/politik-1954815793.html

https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954829167.html

россия

москва

афганистан

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россия, москва, афганистан, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы сша