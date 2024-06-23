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В МВД подтвердили, что в Дербенте был убит 66-летний священник
В МВД подтвердили, что в Дербенте был убит 66-летний священник - РИА Новости, 24.06.2024
В МВД подтвердили, что в Дербенте был убит 66-летний священник
Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева подтвердила, что в Дербенте был убит 66-летний православный священник, информация об убийстве второго... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T20:14
2024-06-23T20:14
2024-06-24T01:48
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева подтвердила, что в Дербенте был убит 66-летний православный священник, информация об убийстве второго священнослужителя не подтверждена.Ранее зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев сообщали, что были убиты священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале."В Дербенте в церкви убит 66-летний батюшка. Информация о том, что убит и второй священнослужитель, на данный момент не подтверждена", - написала Гариева в Telegram-канале.В НАК РФ ранее сообщали, что в воскресенье вечером в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
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дербент, махачкала, россия, национальный антитеррористический комитет рф
Дербент, Махачкала, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ
В МВД подтвердили, что в Дербенте был убит 66-летний священник
МВД: в Дербенте был убит 66-летний священник, данных о гибели второго нет