https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

Муфтий Дагестана раскрыл, чего хотят радикалы

Муфтий Дагестана раскрыл, чего хотят радикалы - РИА Новости, 23.06.2024

Муфтий Дагестана раскрыл, чего хотят радикалы

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что ЧП в Махачкале и Дербенте является попыткой радикалов столкнуть дагестанцев лбами и сжечь межконфессиональные мосты, РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:54

2024-06-23T20:54

2024-06-23T20:54

кавказ

махачкала

дербент

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что ЧП в Махачкале и Дербенте является попыткой радикалов столкнуть дагестанцев лбами и сжечь межконфессиональные мосты, но им это не удастся. "Эти нападения именно в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им этого не удастся", — передает его слова Telegram-канал муфтията республики. Богослов добавил, что в Дагестане верно хранили традиции мира испокон веков и "такого не было и не будет, чтобы мусульмане нападали на представителей других конфессий". "Наша страна находится в состоянии специальной военной операции и любая подобная попытка - это жажда наших недругов разжечь войну любыми бесчестными методами. Мы, мусульмане, сохраним мир в России, на Кавказе всеми возможными способами", — отмечено в сообщении. Абдулаев также призвал сохранить спокойствие и просить Аллаха о справедливом возмездии и восстановлении справедливости.

https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html

https://ria.ru/20240623/zhiteli-1954915737.html

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кавказ, махачкала, дербент