https://ria.ru/20240623/moskva-1954821878.html
В Москве благоустроят сквер имени Героя СССР Федора Полетаева
В Москве благоустроят сквер имени Героя СССР Федора Полетаева - РИА Новости, 23.06.2024
В Москве благоустроят сквер имени Героя СССР Федора Полетаева
Сквер имени Героя Советского Союза Федора Полетаева благоустроят в Рязанском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:54
2024-06-23T09:54
2024-06-23T09:54
москва
рязанский район
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сквер имени Героя Советского Союза Федора Полетаева благоустроят в Рязанском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Рязанском районе преобразят сквер имени Героя Советского Союза Федора Полетаева. Его благоустройство станет продолжением комплексных работ, проводимых в предыдущие годы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сквере сделают зону с фонтаном и сценой, на территории установят скамейки с теневыми навесами, обновят дорожки и обустроят современную систему освещения по просьбам жителей. Кроме того, на спортивной площадке появятся тренажеры и столы для настольного тенниса, для комплексных тренировок установят турники, рукоходы и кольца, приведут в порядок и универсальную спортивную площадку для командных игр. Также будет пространство для малышей - многоуровневые игровые комплексы с различными видами горок и лазалками, песочницей, каруселями и яркими батутами. Для ребят постарше установят деревянный видовой мост с горками. Обновят и площадки для тренировки животных: на них появятся трамплины, барьеры, трубы и другое оборудование. Помимо этого, обустроят места для отдыха хозяев питомцев.
https://ria.ru/20240612/blagoustroystvo-1952331025.html
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рязанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рязанский район, городское хозяйство москвы
Москва, Рязанский район, Городское хозяйство Москвы
В Москве благоустроят сквер имени Героя СССР Федора Полетаева
В Рязанском районе Москвы благоустроят сквер имени Героя СССР Федора Полетаева
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Сквер имени Героя Советского Союза Федора Полетаева благоустроят в Рязанском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы
.
"В Рязанском районе преобразят сквер имени Героя Советского Союза Федора Полетаева. Его благоустройство станет продолжением комплексных работ, проводимых в предыдущие годы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в сквере сделают зону с фонтаном и сценой, на территории установят скамейки с теневыми навесами, обновят дорожки и обустроят современную систему освещения по просьбам жителей. Кроме того, на спортивной площадке появятся тренажеры и столы для настольного тенниса, для комплексных тренировок установят турники, рукоходы и кольца, приведут в порядок и универсальную спортивную площадку для командных игр.
Также будет пространство для малышей - многоуровневые игровые комплексы с различными видами горок и лазалками, песочницей, каруселями и яркими батутами. Для ребят постарше установят деревянный видовой мост с горками.
Обновят и площадки для тренировки животных: на них появятся трамплины, барьеры, трубы и другое оборудование. Помимо этого, обустроят места для отдыха хозяев питомцев.