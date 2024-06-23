https://ria.ru/20240623/moskva-1954819723.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 23.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня на юге и западе... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:33
2024-06-23T09:33
2024-06-23T09:33
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня на юге и западе Подмосковья местами пройдет небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столице обусловится "барической седловиной", то есть областью давления между циклонами и антициклонами. По югу и западу региона пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием разрозненных кучево-дождевых облаков при умеренном температурном фоне. "В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, во второй половине дня на юге и западе Подмосковья местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса", - рассказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер в столице будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 23 градусов тепла
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня на юге и западе Подмосковья местами пройдет небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в воскресенье синоптическая ситуация в столице обусловится "барической седловиной", то есть областью давления между циклонами и антициклонами. По югу и западу региона пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием разрозненных кучево-дождевых облаков при умеренном температурном фоне.
"В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, во второй половине дня на юге и западе Подмосковья местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса", - рассказал Тишковец.
Специалист добавил, что ветер в столице будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.