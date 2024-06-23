Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте
Москалькова выразила соболезнования родным погибших в Махачкале и Дербенте
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осуждает террористические акты в Махачкале и Дербенте, и выразила надежду, что террористы понесут заслуженное наказание.
"Осуждаю террористические акты в Махачкале и Дербенте, которые повлекли гибель ни в чём не повинных людей. Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.