https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html

Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте

Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 23.06.2024

Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осуждает террористические акты в Махачкале и Дербенте, и выразила надежду, что... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:55

2024-06-23T22:55

2024-06-23T22:55

происшествия

россия

махачкала

дербент

татьяна москалькова

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осуждает террористические акты в Махачкале и Дербенте, и выразила надежду, что террористы понесут заслуженное наказание. "Осуждаю террористические акты в Махачкале и Дербенте, которые повлекли гибель ни в чём не повинных людей. Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html

https://ria.ru/20240623/tserkov-1954926574.html

россия

махачкала

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, махачкала, дербент, татьяна москалькова, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале