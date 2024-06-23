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Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 23.06.2024
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22:55 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html
Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте
Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте - РИА Новости, 23.06.2024
Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осуждает террористические акты в Махачкале и Дербенте, и выразила надежду, что... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:55
2024-06-23T22:55
происшествия
россия
махачкала
дербент
татьяна москалькова
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осуждает террористические акты в Махачкале и Дербенте, и выразила надежду, что террористы понесут заслуженное наказание. "Осуждаю террористические акты в Махачкале и Дербенте, которые повлекли гибель ни в чём не повинных людей. Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/terakt-1954922199.html
https://ria.ru/20240623/tserkov-1954926574.html
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происшествия, россия, махачкала, дербент, татьяна москалькова, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Россия, Махачкала, Дербент, Татьяна Москалькова, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте

Москалькова выразила соболезнования родным погибших в Махачкале и Дербенте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осуждает террористические акты в Махачкале и Дербенте, и выразила надежду, что террористы понесут заслуженное наказание.
"Осуждаю террористические акты в Махачкале и Дербенте, которые повлекли гибель ни в чём не повинных людей. Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Кадр видео
Число погибших после теракта в Дагестане возросло до девяти
Вчера, 21:46
Кроме того, федеральный омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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ПроисшествияРоссияМахачкалаДербентТатьяна МоскальковаРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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