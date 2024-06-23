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В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2024
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22:58 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/mitingi-1954930263.html
В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке
В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2024
В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке
Полиция Берлина сообщила в воскресенье, что в ходе прошедших накануне в городе митингов, посвящённых конфликту на Ближнем Востоке, было задержано 69 человек. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:58
2024-06-23T22:58
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила в воскресенье, что в ходе прошедших накануне в городе митингов, посвящённых конфликту на Ближнем Востоке, было задержано 69 человек. "Полиция Берлина работала на различных митингах, задействовав около 500 оперативников. В общей сложности было принято 69 мер по ограничению или лишению свободы, в том числе в связи с оскорблениями, угрозами, серьезными нарушениями общественного порядка, нанесением серьёзных телесных повреждений, нарушениями закона о свободе собраний и разжиганием розни", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Берлина. Кроме того, сообщается о четырёх пострадавших полицейских, один из которых получил ранение головы брошенной в него стеклянной бутылкой. Сообщается, что прошло сразу несколько митингов в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, а также несколько демонстраций против антисемитизма. В самом крупном из митингов, который был пропалестинским, приняли участие до 1,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html
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в мире, берлин (город), ближний восток, палестина
В мире, Берлин (город), Ближний Восток, Палестина
В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке

В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила в воскресенье, что в ходе прошедших накануне в городе митингов, посвящённых конфликту на Ближнем Востоке, было задержано 69 человек.
"Полиция Берлина работала на различных митингах, задействовав около 500 оперативников. В общей сложности было принято 69 мер по ограничению или лишению свободы, в том числе в связи с оскорблениями, угрозами, серьезными нарушениями общественного порядка, нанесением серьёзных телесных повреждений, нарушениями закона о свободе собраний и разжиганием розни", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Берлина.
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Кроме того, сообщается о четырёх пострадавших полицейских, один из которых получил ранение головы брошенной в него стеклянной бутылкой.
Сообщается, что прошло сразу несколько митингов в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, а также несколько демонстраций против антисемитизма. В самом крупном из митингов, который был пропалестинским, приняли участие до 1,8 тысячи человек.
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