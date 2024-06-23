https://ria.ru/20240623/mitingi-1954930263.html

В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке

В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2024

В Берлине задержали 69 человек на митингах против войны на Ближнем Востоке

Полиция Берлина сообщила в воскресенье, что в ходе прошедших накануне в городе митингов, посвящённых конфликту на Ближнем Востоке, было задержано 69 человек. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:58

2024-06-23T22:58

2024-06-23T22:58

в мире

берлин (город)

ближний восток

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила в воскресенье, что в ходе прошедших накануне в городе митингов, посвящённых конфликту на Ближнем Востоке, было задержано 69 человек. "Полиция Берлина работала на различных митингах, задействовав около 500 оперативников. В общей сложности было принято 69 мер по ограничению или лишению свободы, в том числе в связи с оскорблениями, угрозами, серьезными нарушениями общественного порядка, нанесением серьёзных телесных повреждений, нарушениями закона о свободе собраний и разжиганием розни", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Берлина. Кроме того, сообщается о четырёх пострадавших полицейских, один из которых получил ранение головы брошенной в него стеклянной бутылкой. Сообщается, что прошло сразу несколько митингов в поддержку Палестины и против поставок оружия Израилю, а также несколько демонстраций против антисемитизма. В самом крупном из митингов, который был пропалестинским, приняли участие до 1,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20240622/udar-1954787929.html

https://ria.ru/20240622/minzdrav-1954717034.html

берлин (город)

ближний восток

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), ближний восток, палестина